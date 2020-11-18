Son dakika haberleri! Duygu Delen davasında barolardan "red" tepkisi
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Son dakika haberleri! Duygu Delen davasında barolardan "red" tepkisi

18.11.2020 17:53 | Son Güncelleme: 18.11.2020 18:10
Son dakika haberleri! Duygu Delen davasında barolardan

Son dakika haberi... Duygu Delen'in ölümüne ilişkin görülen davanın ardından konuşan Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı dosyaya baroların müdahil olma taleplerinin kabul edilmemesine tepki göstererek, "Gaziantep'te yaşayan genç kızın öldürülmesi Gaziantep Barosunu doğrudan etkiler.

Duygu Delen'in ölümüne ilişkin görülen davanın ardından konuşan Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı dosyaya baroların müdahil olma taleplerinin kabul edilmemesine tepki göstererek, "Gaziantep'te yaşayan genç kızın öldürülmesi Gaziantep Barosunu doğrudan etkiler. Biz kadınlarımızın ve kızlarımızın güvenle yaşayacağı bir ortam istiyoruz" dedi.

Gaziantep'te şüpheli bir şekilde ölen Duygu Delen'in ölümüne ilişkin tutuklu bulunan sanık Mehmet Kaplan'ın yargılanmasına başlandı. Gaziantep 10 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmanın ardından Gaziantep Barosu Başkanı Avukat Bektaş Şarklı davayı takip eden Trabzon, Kahramanmaraş Barosu, Türkiye Barolar Birliği ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun temsilcileriyle birlikte Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi önünde basın açıklaması yaptı.

"GAZİANTEP'TE GENÇ KIZIN ÖLDÜRÜLMESİ BAROYU DOĞRUDAN ETKİLER"

Açıklamada konuşan Bektaş Şarklı, Delen ailesinin avukatının koronavirüs tedavisi gördüğü için duruşmaya katılamadığını söyledi. Duruşmada tekrar keşif ve tutukluluk halinin devamı yönünde karar çıktığını paylaşan Şarklı, "Bir sonraki duruşmada 17 Şubat'ta görülecek. Baroların ve STK'ların müdahillik talebi doğrudan zarar görmediği gerekçesiyle reddedildi. Bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de kadına yönelik şiddettin önüne bu şekilde geçemeyiz. Gaziantep'te 17 yaşındaki genç bir kız öldürüldüğü zaman cinsel istismara uğradığı zaman baroların bu anlamda yaptığı çalışmalar eksik kalıyor. Bakın bugün ailenin avukatı yoktu. Katılma talebimiz kabul edilmediği için doğrudan soru sorma ve dosyaya ilişkin ifade de bulunma hakkımız olmadı. Bu anlamda kısıtlanmış olduk. Bu şekilde kadına yönelik şiddet ve istismarın önüne geçemeyiz. Bunları yargı makamlarının da anlaması gerekiyor. Gaziantep'te yaşayan genç kızın öldürülmesi Gaziantep, Kahramanmaraş, Trabzon Barosunu doğrudan etkiler. Biz kadınlarımızın ve kızlarımızın güvenle yaşayacağı bir ortam istiyoruz" diye konuştu.

(Muhammet Abdulkadir Esen/İHA)

Son dakika haberleri! Duygu Delen davasında barolardan 'red' tepkisi
Son dakika haberleri! Duygu Delen davasında barolardan 'red' tepkisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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