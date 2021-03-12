Duygu Çakmak, Lübnan'da Türkiye'yi temsil edecek

MUNZUR Dağı'nda gerçekleştirilen moda çekiminde objektif karşısına geçen manken Duygu Çakmak (25), Lübnan'da düzenlenecek Miss Europe 2021 Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek.

İstanbul'da yaşayan manken Duygu Çakmak, Lübnan'da düzenlenmesi planlanan Miss Eurape 2021 Güzellik Yarışması'nda, Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor. Fashion TV Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat tarafından seçilerek Türkiye'yi temsil etmesi istenen Duygu Çakmak, çok heyecanlı olduğunu söyledi. İngilizce ve Almanca bildiğini, aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans programı içinde bulunduğu anlatan Duygu Çakmak, Türk kadınlarının güzelliğini yarışmada kanıtlamak istediğini ve birincilik tacı ile ülkesine dönmeyi istediğini kaydetti.

Miss Europe Türkiye hakları sahibi de olan Enis Onat ise "Duygu'nun ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğini düşünüyorum" dedi.

20 Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında yapılacak yarışma kampına, 50 ülkeden finalistler katılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ