Duyarlı ÖzÜ Yeni Dönem Gönüllülerini Arıyor

Duyarlı ÖzÜ Yeni Dönem Gönüllülerini ArıyorMerhaba,Toplumsal Duyarlılık Projeleri Birimi yeni Duyarlı ÖzÜ Gönüllülerini arıyor!

Duyarlı ÖzÜ Yeni Dönem Gönüllülerini Arıyor

Merhaba,

Toplumsal Duyarlılık Projeleri Birimi yeni Duyarlı ÖzÜ Gönüllülerini arıyor!

Sen de toplumdaki fırsat eşitsizlikleri ve küresel sorunlara karşı mücadele edilmesi gerektiğine inanıyor ve bunun için bir şeyler yapmak istiyorsan seni de Duyarlı ÖzÜ'ye bekliyoruz. Bizimle beraber değişimin bir öznesi olmaya var mısın?

Başvurunu ilgili linkten yapabilirsin.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci;

Başvuru Süresi: 2 - 16 Ağustos 2021 İlk Etap Başvuru Sonuçlarının İlanı: 24 Ağustos 2021 Mülakat Süresi: 25 Ağustos - 3 Eylül 2021 Mülakat Sonuçlarının İlanı: 6 Eylül 2021 Gönüllü Oryantasyonu: 9 - 10 Eylül veya 11 - 12 Eylül 2021

Senin katkın ile Toplumsal Duyarlılık Projelerimiz çok daha etkili olacaktır. Teşekkür ederiz.

Sevgiler,

Toplumsal Duyarlılık Projeleri Birimi

Kaynak: Habermetre