Duyarlı Otobüs Sürücülerine Plaket

Samsun'da, özel halk otobüsleri ile seyahat ederken rahatsızlanan yolcuları hastaneye yetiştiren sürücülere plaket verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, farklı günlerde özel halk otobüsünde yolculuk yaparken biri kalp krizi, diğeri ise apandisit sonucu fenalaşan yolcuları en yakın hastaneye götüren özel halk otobüsü şoförleri Aydın Çalık ve Recep Dağlı ile makamında görüştü.

Sürücülere teşekkür belgesi ve plaket veren Yılmaz, tüm sürücülerin aynı fedakarlığı yapması gerektiğini söyledi.

Sürücülerin sergiledikleri örnek davranış sayesinde rahatsızlanan yolcuların hastaneye yetiştirildiğine işaret eden Yılmaz, "Bu tür hassasiyetlerin azaldığı bir zamanda şoför kardeşlerimizi gösterdikleri duyarlılık için yürekten tebrik ediyorum. İnanın yüreğimizi ısıtan, kalplere dokunan bir davranış sergilediler." dedi.

Kalp krizi geçiren yolcunun kurtarılamadığını belirten Yılmaz, "Ama şoförümüz en kısa sürede hastamızı hastaneye ulaştırarak görevini yerine getirdi." ifadesini kullandı.

Diğer yolcunun ise tedavisinin sürdüğünü aktaran Yılmaz, "İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur. İki şoförümüzden de Allah razı olsun. Aynı durumda kim karşı karşıya kalırsa diğer otobüs sürücülerinin de bu duyarlılığı göstermesini istiyoruz. İnsan hayatı bizim için her zaman ön plandadır." diye konuştu.