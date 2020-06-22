Duyan fotoğraf çektirmek için akın etti
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Duyan fotoğraf çektirmek için akın etti

Duyan fotoğraf çektirmek için akın etti -Sivas'ta tarlalarda kendilinden açan mor çiçekler tabiat sevenlere görsel bir ziyafet sundu, duyanlar fotoğraf çektirmek için mor tarlalara akın etti Sivas'ta tarlalarda kendilinden açan mor çiçekler tabiat sevenlere görsel bir ziyafet sundu,...

22.06.2020 20:45 | Son Güncelleme: 22.06.2020 20:51

Duyan fotoğraf çektirmek için akın etti

-Sivas'ta tarlalarda kendilinden açan mor çiçekler tabiat sevenlere görsel bir ziyafet sundu, duyanlar fotoğraf çektirmek için mor tarlalara akın etti

SİVAS - Sivas'ta tarlalarda kendilinden açan mor çiçekler tabiat sevenlere görsel bir ziyafet sundu, duyanlar fotoğraf çektirmek için mor tarlalara akın etti.

Sivas'ta kent merkezi Çayboyu Mahallesinde havaların ısınması ile beraber kendiliğinden yetişen mor çiçekler görsel şölen oluşturuyor. Boş tarlayı adeta mor renge boyayan çiçekleri gören vatandaşlar telefonlarına sarılıyor. Anı ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar çiçeklerin arasına girerek bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Bozkırı adeta renklendiren mor çiçekler havadan da görüntülendi.

Doğada kendiliğinden yetişiyor

Yusuf Doğan, mor çiçeklerin doğal yetiştiğini belirterek, "Boş bir tarla, daha önce ekilmiş. Şuan boş kaldığı içinde bu güzel çiçekler yetişmişler. Kesinlikle doğal haliyle yetişmiş. Hiçbir şekilde ekilme falan değil.Güzel bir görüntü. Bol bol kartpostallık fotoğraflar çıktı" diye konuştu.

Görenler fotoğraf çektiriyor

Mahalle Muhtar Mustafa Doğan, çiçekleri görenlerin alana girerek fotoğraf çektirdiğini belirterek, " Daha önceden buraya patates sonrasında mısır ekildi. Şuanda çiçek halini almış.Doğal olarak yetişen bir çiçek. Ama çok güzel bir şekil almış. Güzel bir doğa harikası. Arkadaşlar fotoğraf çekiliyor. Vatandaşlar gelip görüyorlar, fotoğraf çekiliyorlar. Her zaman çıkmıyor. Bazı yerlerde de var ama bu kadar değil" dedi.

Duyan fotoğraf çektirmek için akın etti

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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