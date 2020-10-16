Duvarlarında çatlak oluşan evlerde korkuyla yaşıyorlar
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Duvarlarında çatlak oluşan evlerde korkuyla yaşıyorlar

16.10.2020 08:18 | Son Güncelleme: 16.10.2020 08:22
Duvarlarında çatlak oluşan evlerde korkuyla yaşıyorlar

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Yusuf ve Hüseyin Seyman kardeşlere ait 2 katlı evin duvarlarında zemindeki kayma nedeniyle derin çatlaklar oluştu.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Yusuf ve Hüseyin Seyman kardeşlere ait 2 katlı evin duvarlarında zemindeki kayma nedeniyle derin çatlaklar oluştu. Uzmanların kullanılamaz raporu verdiği evde korkuyla yaşayan iki kardeş yetkililerden destek istedi.

Sandıklı'ya bağlı Yeniköy'de yaşayan Yusuf ve Hüseyin Seyman kardeşler, 20 yıl önce bitişik şekilde 2 katlı 2 ev yaptı. Ailenin yaşadığı evlerin bulunduğu bölgede geçen yıl zemin kayması meydana geldi. Buna bağlı olarak yaşanan çökme sonucu 2 evin duvarlarında da derin ve uzun çatlaklar oluştu. Evlerin durumunu inceleyen uzmanlar, kullanılamaz raporu verdi. Yıkılma riskine rağmen iki aileden 6'sı çocuk, 10 kişi evlerde oturmaya devam ederken, Yusuf Seyman, yeniden ev yapmak istediklerini, yetkililerden kışı geçirmek için çadır ve yeni ev yapmak için uygun arsa istediklerini söyledi.

'GEÇEN YILDAN BU YANA ÇÖKÜYOR'

Yusuf Seyman, "Gün geçtikçe canımız tehlikeye giriyor. Herhangi bir deprem olsa ev göçebilir. Şu anda evin altındaki besihanede hayvanlarımız var. Üstünde 10 kişi yaşıyoruz. Devletimizden tek isteğim önümüz kış olduğu için hayvanlarımız ve kendimiz için bir çadır. Evin bulunduğu yer dere kenarı olduğu için ve alt zemin yumuşak mıdır bilmiyorum. Geçen yıldan bu yana çöküyor. 10 santimi bulmuştur. Koyunların bir kısmını çadır yaptım oraya koydum" dedi.


- Afyonkarahisar
Duvarlarında çatlak oluşan evlerde korkuyla yaşıyorlar
Duvarlarında çatlak oluşan evlerde korkuyla yaşıyorlar
Duvarlarında çatlak oluşan evlerde korkuyla yaşıyorlar
Duvarlarında çatlak oluşan evlerde korkuyla yaşıyorlar
Duvarlarında çatlak oluşan evlerde korkuyla yaşıyorlar
Duvarlarında çatlak oluşan evlerde korkuyla yaşıyorlar
Duvarlarında çatlak oluşan evlerde korkuyla yaşıyorlar
Duvarlarında çatlak oluşan evlerde korkuyla yaşıyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet DAĞLI

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