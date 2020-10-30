Duvar boyası renkleri! En güzel duvar boyası renkleri nelerdir? 2020 yılının en sevilen duvar boyası renkleri!

Duvar boyası bir evin en önemli detalarından birisidir. Duvar boyaları bir evin detayını tamamen değiştirebilir. Hal böyle olunca duvar boyası seçenekleri de sıklıkla araştırılıyor. Peki, En özel duvar boyası renkleri nelerdir! En güzel duvar boyası renkleri nelerdir? 2020 yılının en sevilen duvar boyası renkleri!

Duvar boyası bir evin görünümünü tamamen değiştiren bir unsurdur. Durum böyle olunca her yıl hangi boya renklerinin moda olduğu ve daha çok tercih edildiği merak ediliyor. Peki, En özel duvar boyası renkleri nelerdir! En güzel duvar boyası renklerinelerdir? 2020 yılının en sevilen duvar boyası renkleri!

DUVAR BOYASI RENKLERİ

Spektrumun en açık tonu olan sarı,canlandırıcı ve aydınlatıcıdır. Sarıdan yavaşça krem sarıya doğru yöneliyor ve tonu giderek yumuşaklaştırıyoruz.

Krem sarının pastel rengidir, sakin ve rahatlatıcı bir nötr renktir. Güneş ışığı ile olan ilişkileri nedeniyle , sarı genellikle sıcak bir renk olarak görülür. Kışın karanlık günlerinden sonra, ruh halini pozitif yönde arttıran gün ışığının rengi sarı. Güneş ışığına maruz kalmanın beynin serotonin hormonu salınımını arttırdığı düşünülmektedir, bu da insanlara daha iyi bir ruh hali kazandırır.

Permolit renk kartelasından 228 – Venedik sarısı 1131 – Ay Işığı gibi sıcak sarı tonlarından dilediğinizi seçebilirsiniz. Biz sizler için trend olan tonları seçtik, siz de kartelayı inceleyip karar verebilirsiniz.

Duvar boyamalarında sarı tonu dilediğiniz kadar açıp, daha koyu tonlarada gidebilirsiniz. Permolit renk kataloğunda dekorasyonunuza uygun bir çok sarı tonu bulacaksınız.

Sarı rengin diğer renklerle uyumuda oldukça kolaydır. Renk kombinasyonunda yukarıdaki gibi bej tonlarını tercih edebilirsiniz.

İki renkli bir duvar boyaması, düz siyah bir bordür çizgisi ile modern bir dekorasyon örneği. 2020 bahar renkleri ve yaza geçiş tonlarında eğilim yumuşak sarı tonlarından yana. Yeni sarı tonları yumuşak güneş ışığı ile mutluluğu, hoş neşeli bir atmosferi, ve gülümseyen varlığı adeta davet ediyor.

Sadece iç mekanlarda değil dış yüzeyler içinde sarı tercih edilebilir.

Bejler ve maviler, ahşabın kendine has doğal tonlarıyla aydınlık ve içinizi ısıtacak bir dekorasyon.

Başta duvarlar olmak üzere mobilya ve aksesuarlarla farklı tonlarını kullanacağınız sarı tonu aydınlık bir dekorasyon yapmanıza yardımcı olacaktır.

Kendinizi sınırlandırmadan trend tonları, sevdiğiniz tonlara yakınlaştırarak, ve en önemlisi dekorasyonunuzu bozmayacak şekilde kullanmalısınız. Yeni renklerde buluşmak üzere.