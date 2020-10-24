Dut ağacına bağladığı iple kendini astı
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Dut ağacına bağladığı iple kendini astı

24.10.2020 20:24 | Son Güncelleme: 24.10.2020 20:28
Dut ağacına bağladığı iple kendini astı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, Şahin V. (17), evlerinin bahçesindeki dut ağacına bağladığı iple kendisini asarak intihar etti.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, Şahin V. (17), evlerinin bahçesindeki dut ağacına bağladığı iple kendisini asarak intihar etti.

Olay, öğleden sonra Cirit Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Şahin V., iddiaya göre evden aldığı ipi önce dut ağacına, sonra da boynuna bağlayarak intihar etti. Bahçeye gelen yakınları, Şahin V.'yi ipe asılı halde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin incelemesinin ardından Şahin V.'nin cenazesi otopsi için Besni Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Dut ağacına bağladığı iple kendini astı
Dut ağacına bağladığı iple kendini astı
Dut ağacına bağladığı iple kendini astı
Dut ağacına bağladığı iple kendini astı
Dut ağacına bağladığı iple kendini astı
Dut ağacına bağladığı iple kendini astı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ÖNDOĞAN

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