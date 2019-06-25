Düşük Sistemlere Özel PUBG Lite (PC) - Ücretsiz İndir
Oyun dünyasında büyük sükse yaratan PUBG, talep ettiği yüksek sistem gereksinimleriyle biliyor. Mobil sürümünü, emülatör desteği ile PC'lerde oynamak mümkün olsa da düşük sistem özelliklerine sahip cihazlarda PUBG oynamak bir hayal. Neyse ki o hayal bir süre önce son bulmuş, kasmadan PUBG oynama fırsatına kavuşmuştuk. Peki PUBG Lite sistem gereksinimleri ne düzeyde, oyunu nereden indirirsiniz?
PUBG Lite, Türkiye'de ücretsiz olarak erişime açıldı. Grafik ayarlarından yakınan oyuncular, PUBG Lite sayesinde kasmadan modern bir battle royale deneyimi yaşayabilecekler. Düşük FPS sorunlarının minimuma indirildiği bu yeni sürüm sayesinde, düşün sistem özelliklerine sahip cihazlar da bayram edecekler.
Mobil ve ana PUBG sürümünden farklı olarak PUBG Lite'ın oyunculara sunduğu bazı özel fırsatlar da var. Tüm özel içeriklere, elbette PUBG Lite indirerek ulaşabiliyorsunuz. Optimizasyon konusunda yapılması gerekeni nihayet gerçeğe dönüştüren PUBG Lite şu an da beta sürümünde. Bu nedenle oyunda bazı hatalarla karşılaşabilirsiniz.
PUBG Lite PC sistem gereksinimleri:
Minimum:
İşletim sistemi: Windows 7, 8, 8.1, 10 (64 Bit)
İşlemci: Core i3 2.4GHz
RAM: 4 GB
Ekran kartı: DirectX 11 destekli Intel HD Graphics 4000
Depolama: 4 GB
Tavsiye edilen:
İşletim sistemi: Windows 7, 8, 8.1, 10 (64 Bit)
İşlemci: Core i5 2.8GHz
RAM: 8 GB
Ekran kartı: DirectX 11 Nvidia GeForce GTX 660 - AMD Radeon HD 7870
Depolama: 4GB
PUBG Lite özellikleri:
Oyunda PUBG efsanesinin ilk haritası olan Erangel haritası bulunuyor. Miramar ve Sanhok haritaları da son güncellemelerle eklendi.
PUBG Lite'da üçüncü şahıs kamera açısıyla oyun oynamak mümkün.
Solo, iki oyunculu ya da takım halinde mücadele etme seçenekleri bulunuyor.
PUBG Lite indir:
PUBG Lite'ı oynayabilmek için bir PUBG hesabı açmanız gerekiyor. Oyunu indirip kurduktan bu hesapla sonra giriş yaparak oynayabilirsiniz. PUBG Lite hesabı, PUBG Mobile ya da ana PUBG sürümüyle ilişkili olmuyor. Tamamen ayrı sunucularda, ayrı maçlar düzenleniyor.
PUBG Lite PC ücretsiz indirmek için tıklayın.
PUBG Lite güncellemeleri devam edecek ve oyunun nihai sürümünde daha çok harita daha çok oyuncu bulunacak.