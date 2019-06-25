Düşük Sistemlere Özel PUBG Lite (PC) - Ücretsiz İndir

PUBG Lite, Türkiye'de ücretsiz olarak erişime açıldı. Grafik ayarlarından yakınan oyuncular, PUBG Lite sayesinde kasmadan modern bir battle royale deneyimi yaşayabilecekler. Düşük FPS sorunlarının minimuma indirildiği bu yeni sürüm sayesinde, düşün sistem özelliklerine sahip cihazlar da bayram edecekler.

Mobil ve ana PUBG sürümünden farklı olarak PUBG Lite'ın oyunculara sunduğu bazı özel fırsatlar da var. Tüm özel içeriklere, elbette PUBG Lite indirerek ulaşabiliyorsunuz. Optimizasyon konusunda yapılması gerekeni nihayet gerçeğe dönüştüren PUBG Lite şu an da beta sürümünde. Bu nedenle oyunda bazı hatalarla karşılaşabilirsiniz.

PUBG Lite PC sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 7, 8, 8.1, 10 (64 Bit)



İşlemci: Core i3 2.4GHz



RAM: 4 GB



Ekran kartı: DirectX 11 destekli Intel HD Graphics 4000



Depolama: 4 GB

Tavsiye edilen:

İşletim sistemi: Windows 7, 8, 8.1, 10 (64 Bit)



İşlemci: Core i5 2.8GHz



RAM: 8 GB



Ekran kartı: DirectX 11 Nvidia GeForce GTX 660 - AMD Radeon HD 7870



Depolama: 4GB

PUBG Lite özellikleri:

Oyunda PUBG efsanesinin ilk haritası olan Erangel haritası bulunuyor. Miramar ve Sanhok haritaları da son güncellemelerle eklendi.



PUBG Lite'da üçüncü şahıs kamera açısıyla oyun oynamak mümkün.



Solo, iki oyunculu ya da takım halinde mücadele etme seçenekleri bulunuyor.

PUBG Lite indir:

PUBG Lite'ı oynayabilmek için bir PUBG hesabı açmanız gerekiyor. Oyunu indirip kurduktan bu hesapla sonra giriş yaparak oynayabilirsiniz. PUBG Lite hesabı, PUBG Mobile ya da ana PUBG sürümüyle ilişkili olmuyor. Tamamen ayrı sunucularda, ayrı maçlar düzenleniyor.

PUBG Lite PC ücretsiz indirmek için tıklayın.

PUBG Lite güncellemeleri devam edecek ve oyunun nihai sürümünde daha çok harita daha çok oyuncu bulunacak.