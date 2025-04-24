Düşler Bahçesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Düşler Bahçesi filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Düşler Bahçesi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Düşler Bahçesi filmini izleyecek olanların merak ettiği Düşler Bahçesi konusu nedir, Düşler Bahçesi oyuncuları kimler ve Düşler Bahçesi özeti gibi konuları inceliyoruz.

DÜŞLER BAHÇESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Düşler Bahçesi filmi, bir ailenin hayatlarına yeni bir başlangıç yaparken karşılaştıkları sıra dışı macerayı anlatıyor. Eşini kaybettikten sonra iki çocuğuyla birlikte doğaya yakın bir yaşam arayan Benjamin, hayalleriyle uyumlu bir ev bulur.

Ancak bu evin bir hayvanat bahçesi olduğunu öğrenince işler karışır. İlk şaşkınlığın ardından aile, terk edilmiş hayvanat bahçesini yeniden canlandırmaya karar verir. Onları maddi ve manevi açıdan zorlu, fakat umut ve tutkuyla dolu bir serüven beklemektedir.

DÜŞLER BAHÇESİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Vizyon Tarihi: 20 Ocak 2012

Yönetmen: Cameron Crowe

Senarist: Aline Brosh McKenna, Cameron Crowe

Yapımcı: John Fox, Julie Yorn, Marc Gordon