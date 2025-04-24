Bakan Kurum sayı verip uyardı: İstanbul için vakit daralıyor

Bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor
Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Fatura kültür müdürüne kesildi
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbulluları korkutacak sözler

Japon deprem uzmanından İstanbulluları korkutacak sözler
Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler

Deprem anında büyük rezillik! Kamera her şeyi kaydetti

Düşler Bahçesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Düşler Bahçesi filmi ne zaman, nerede çekildi?

Düşler Bahçesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Düşler Bahçesi filmi ne zaman, nerede çekildi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Düşler Bahçesi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Düşler Bahçesi konusu, özeti ve Düşler Bahçesi oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Düşler Bahçesi filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Düşler Bahçesi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Düşler Bahçesi filmini izleyecek olanların merak ettiği Düşler Bahçesi konusu nedir, Düşler Bahçesi oyuncuları kimler ve Düşler Bahçesi özeti gibi konuları inceliyoruz.

DÜŞLER BAHÇESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Düşler Bahçesi filmi, bir ailenin hayatlarına yeni bir başlangıç yaparken karşılaştıkları sıra dışı macerayı anlatıyor. Eşini kaybettikten sonra iki çocuğuyla birlikte doğaya yakın bir yaşam arayan Benjamin, hayalleriyle uyumlu bir ev bulur.

Ancak bu evin bir hayvanat bahçesi olduğunu öğrenince işler karışır. İlk şaşkınlığın ardından aile, terk edilmiş hayvanat bahçesini yeniden canlandırmaya karar verir. Onları maddi ve manevi açıdan zorlu, fakat umut ve tutkuyla dolu bir serüven beklemektedir.

DÜŞLER BAHÇESİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Vizyon Tarihi: 20 Ocak 2012

Yönetmen: Cameron Crowe

Senarist: Aline Brosh McKenna, Cameron Crowe

Yapımcı: John Fox, Julie Yorn, Marc Gordon

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.