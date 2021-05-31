Düşkün ne demek? TDK'ya göre düşkün nedir, ne demektir? Düşkün ne anlama geliyor?
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Düşkün ne demek? TDK'ya göre düşkün nedir, ne demektir? Düşkün ne anlama geliyor?

Düşkün ne demek? TDK'ya göre düşkün nedir, ne demektir? Düşkün ne anlama geliyor?
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Anlamı merak edilen kelimelerden birisi de düşkün oldu. Peki, TDK'ya göre düşkün ne demek, nedir? Düşkün kelimesi kaç anlama geliyor? Düşkün kelimesinin anlamları nedir? Düşkün ne demektir? Tüm detaylar haberimizde.

Türk Dil Kurumu'na göre düşkünne demek? Düşkün kelimesi ne anlama geliyor? Düşkün cümle içinde kullanımı nedir?

TDK'YA GÖRE DÜŞKÜN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre düşkün kelimesi "Bir şeye kendini aşırı vermiş olan, çok bağlı, âşıklı, tutkun" , "Meraklı" , "Geçim sıkıntısına düşmüş" , "Yoksulluk sebebiyle mutluluk ve refahını yitirmiş" , "Yaşlılık, hastalık vb. sebeplerle çalışma gücünü yitirmiş" , "Değer ve onurunu yitirmiş." , "Kötü yola düşmüş, ahlaksız" şeklinde 7 farklı anlama gelmektedir.

Düşkün ne demek? TDK'ya göre düşkün nedir, ne demektir? Düşkün ne anlama geliyor?

TDK'ya göre düşkün 1. anlamı : Bir şeye kendini aşırı vermiş olan, çok bağlı, âşıklı, tutkun

TDK'ya göre düşkün 2. anlamı : Meraklı

TDK'ya göre düşkün 3. anlamı : Geçim sıkıntısına düşmüş

TDK'ya göre düşkün 4. anlamı : Yoksulluk sebebiyle mutluluk ve refahını yitirmiş

TDK'ya göre düşkün 5. anlamı : Yaşlılık, hastalık vb. sebeplerle çalışma gücünü yitirmiş

TDK'ya göre düşkün 6. anlamı : Değer ve onurunu yitirmiş

TDK'ya göre düşkün 7. anlamı : Kötü yola düşmüş, ahlaksız

Düşkün cümle içinde kullanımları:

- "Onlar kadar birbirine düşkün, birbirine uymuş bir çift daha ömrümde görmedim desem yeri vardır." - Halide Edip Adıvar

- "İnsan ise memnu olan şeye düşkündür." - Burhan Felek

- "Eski arkadaşının düşkün bulunduğu hâlinden anlaşılıyordu." - Refik Halit Karay

- "Zavallı, arabasını satmış, düşkün bir hâldeydi." - Yahya Kemal Beyatlı

- "Artık şimdi öyle düşkün bir babayım ki/ Yüreğim hun, sayhalarım boğuk boğuktur" - Enis Behiç Koryürek

- "Emniyet memurları Beyoğlu'nun çalgılı bahçelerinden yüz yirmi düşkün kız derleyip toplamış." - Yusuf Ziya Ortaç

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Düşkün ne demek? TDK'ya göre düşkün nedir, ne demektir? Düşkün ne anlama geliyor? - Haberler
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