Düşen uçaktaki yolcuların ailelerinden DNA örneği alınıyor
12.01.2021 10:38 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:44
Endonezya'da kalkıştan kısa bir süre sonra denize düşen yolcu uçağında bulunanların ailelerinden DNA örnekleri alındı.
Endonezya'da kalkıştan kısa bir süre sonra denize düşen yolcu uçağında bulunanların ailelerinden DNA örnekleri alındı.
Alınan DNA örnekleri, kaza bölgesindeki arama çalışmalarında bulunan ceset parçalarından alınacak numunelerle karşılaştırılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Surya Fachrizal Aprianus