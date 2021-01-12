Düşen uçaktaki yolcuların ailelerinden DNA örneği alınıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Düşen uçaktaki yolcuların ailelerinden DNA örneği alınıyor

12.01.2021 10:38 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:44

Endonezya'da kalkıştan kısa bir süre sonra denize düşen yolcu uçağında bulunanların ailelerinden DNA örnekleri alındı.

Endonezya'da kalkıştan kısa bir süre sonra denize düşen yolcu uçağında bulunanların ailelerinden DNA örnekleri alındı.

Alınan DNA örnekleri, kaza bölgesindeki arama çalışmalarında bulunan ceset parçalarından alınacak numunelerle karşılaştırılacak.

Düşen uçaktaki yolcuların ailelerinden DNA örneği alınıyor
Düşen uçaktaki yolcuların ailelerinden DNA örneği alınıyor
Düşen uçaktaki yolcuların ailelerinden DNA örneği alınıyor
Düşen uçaktaki yolcuların ailelerinden DNA örneği alınıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Surya Fachrizal Aprianus

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Oğuzhan Koç Demet Akalın Merve Boluğur
Spor Ali Koç Mesut Özil Mesut Bakkal İsmail Kartal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kaza Facebook Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düşen uçaktaki yolcuların ailelerinden DNA örneği alınıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 10:44:14. #1.14#
title