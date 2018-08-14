Düşen Helikopterdeki 5 Kişi Yaşamını Yitirdi

Tacikistan'da dün düşen helikopterde bulunan 3'ü mürettebat 15 kişiden 5'i hayatını kaybetti. Tacikistan dağlarında keşif amaçlı geziye çıkan Rus, Belarus ve İspanyol dağcıları taşıyan Rus yapımı MI-8 helikopter sert bir biçimde düştü. 3'ü mürettebat toplam 15 kişinin bulunduğu helikopterin düşmesinin ardından helikopterden sağ kurtulanlar yaralılara yardım etmeye çalıştı. Dağların zirvesinin buzlu olması ve gece yarısı hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle dağcılar zor anlar yaşadı. Yaşanan trajedinin üzerine Rus ve Tacik acil durumlar bakanlığı yetkilileri ortaklaşa arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi. Helikopterin bulunduğu noktanın tespit edilmesinden sonra kurtarma çalışmaları yapıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kurtarılan dağcılar sağlık kontrolünden geçti.

ISINMAK İÇİN EŞYA YAKMIŞLAR Helikopter faciasının yaşanmasından sonra tam bir trajedi yaşandı. Yaralıların ölmemesi için dağcılar tedavi uygulamaya çalıştı. Donmamak içinse helikopterde bulunan birçok eşyayı yakarak ısındı. Kurtarma operasyonundan sonra 2'si Tacikistan vatandaşı rehber, 3'ü Rus toplam 5 kişi tedavi altında bulundukları hastanede yaşamını yitirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, ölen Rus vatandaşlarının isimlerinin Timur Barabanov, Alexander Abrosimov ve Ruslan Tarakanov olduğunu açıkladı. Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayarak başsağlığı diledi. Rusya Savunma Bakanlığı, Belarus ve İspanya konsolosluklarının hadiseyle ve vatandaşlarının durumu ile ilgili bilgilendirildiğini açıkladı.

(Erhan Altıparmak/İHA)