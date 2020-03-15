Düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden pilotun eczanesi ölümünden 4 ay sonra açıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden pilotun eczanesi ölümünden 4 ay sonra açıldı - Haber
Çetinkaya, İzmir, Pilot, Güncel

Düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden pilotun eczanesi ölümünden 4 ay sonra açıldı

Kıbrıs'ta eğitim uçuşunda uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilot Hakan Çetinkaya'nın İzmir'deki eczanesi, ölümünden 4 ay sonra açıldı.

15.03.2020 14:29 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:33
Düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden pilotun eczanesi ölümünden 4 ay sonra açıldı

Kıbrıs'ta eğitim uçuşunda uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilot Hakan Çetinkaya'nın İzmir'deki eczanesi, ölümünden 4 ay sonra açıldı.


Alaçatı Mahallesi'ndeki eczanenin açılışına Hakan Çetinkaya'nı annesi, kardeşi, eşi, iki oğlu, Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, televizyon habercisi Korcan Karar ve yakın dostları katıldı. Eczanenin önüne Hakan Çetinkaya'nın, "Bir özgürlük tutkunuyum diyorum kendime. Kim tutsak olmak ister ki" sözünün yazılı olduğu ve fotoğrafının bulunduğu bir pankartın asıldığı programda lokma dağıtıldı.


"Çok canımız yanıyor"


Açılışta gözyaşlarını tutamayan anne Hanife Çetinkaya, "Onsuz 4 ay geçti. Çok canımız yanıyor. Hiç kimseye Allah böyle bir acı göstermesin. Çok başka bir çocuktu. Bizleri hiç kırmadı. 'Tamam anne' deyip, başka bir şey demeyen bir çocuktu. 'Tamam baba' diyen bir çocuktu. Babası buraya gelemedi. Buraya ben zor geldim, o gelemezdi" dedi.


"Sadece biz değil, onu herkes çok özleyecek"


Çetinkaya'nın kız kardeşi Sibel Çetinkaya Çelebi de, "Duygularımı ve onsuzluğu anlatmak çok zor. Böyle insanlar pek gelmiyor. O kadar dolu bir insan, her şeyi o kadar güzel yapan bir insandı ki, anlatılamaz. Onun gibi insanlar çabuk gidiyorlar galiba. Sadece biz değil, onu herkes çok özleyecek. Yeri doldurulmayacak bir insandı" diyerek duygularını dile getirdi.


"Çocuklarımızın birisini pilot, diğerini de eczacı yapmak istiyorum"


Hakan Çetinkaya'nın eşi Aysun Çetinkaya ise, "Eşimin eczanesini tekrar açmak ve onun işini devam ettirmek bizim için gurur verici. O açıdan çok mutluyum ama onu kaybetmenin getirdiği acı çok büyük. Şu anda değişik duygular yaşıyorum. Bu eczaneyi tekrar açabilmek için 4 ay uğraştık. O açıdan mutluyum ama onsuz olmak çok kötü. Çok zor bir durum. Eczane 4 aydır kapalıydı, açmak için çok uğraştık. Çocuklarımız sayesinde açıldı. Çok zor zamanlar yaşadık. Eşimin eczanesini devam ettireceğim. Mesleğini çok seviyordu. Uçmayı da çok seviyordu, uçma sevdalısıydı. Bu sevdası yolunda aramızdan gitti sonuçta. Bundan sonra Allah çocuklarımıza ömür versin. İnşallah babalarının mesleğini devam ettirirler. Birisi pilot olmak istiyor. İnşallah diğerini de eczacı yaparız" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu Haber
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu
Fırsatçılara inat 1 liraya sattı, vatandaşlar akın etti Haber
Fırsatçılara inat 1 liraya sattı, vatandaşlar akın etti
'Vakaların yaş ortalaması düştü' deyip bir yaş aralığını işaret etti Haber
"Vakaların yaş ortalaması düştü" deyip bir yaş aralığını işaret etti
Koronavirüs testi yaptıran Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı Haber
Koronavirüs testi yaptıran Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Korkutan senaryoya son noktayı koydular: Türkiye'yi makarnaya boğarız Haber
Korkutan senaryoya son noktayı koydular: Türkiye'yi makarnaya boğarız
İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı Haber
İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı
Hindistan'da 200 kişilik grup, koronavirüse karşı idrar içme partisi düzenledi
Hindistan'da 200 kişilik grup, koronavirüse karşı idrar içme partisi düzenledi
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de koronavirüs testinden geçirildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de koronavirüs testinden geçirildi
İtalya'da koronavirüs sebebiyle oluşan 1 kilometrelik market kuyruğu kameraya yansıdı
İtalya'da koronavirüs sebebiyle oluşan 1 kilometrelik market kuyruğu kameraya yansıdı
Antalya'da ilk yeşil erik hasadı kilosu 500 TL'den Dubai'ye gönderildi
Antalya'da ilk yeşil erik hasadı kilosu 500 TL'den Dubai'ye gönderildi
Koronavirüse yakalanan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı iyileşerek görevine döndü
Koronavirüse yakalanan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı iyileşerek görevine döndü
Türkiye'de termometreler -7 dereceyi görecek! Ani sıcaklık düşüşü koronavirüsü etkiler mi?
Türkiye'de termometreler -7 dereceyi görecek! Ani sıcaklık düşüşü koronavirüsü etkiler mi?
Diyanet, umreden dönenleri kesin bir dille uyardı: Kul hakkına girer
Diyanet, umreden dönenleri kesin bir dille uyardı: Kul hakkına girer
Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri, 4 ülke için uçuşları askıya aldı, Türkiye de listede
Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri, 4 ülke için uçuşları askıya aldı, Türkiye de listede
Son dakika: İngiltere'de koronavirüs ölümleri 24 saatte ikiye katlandı
Son dakika: İngiltere'de koronavirüs ölümleri 24 saatte ikiye katlandı
Zara, koronavirüs nedeniyle İspanya'da bulunan tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Zara, koronavirüs nedeniyle İspanya'da bulunan tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
KKTC'de koronavirüs sebebiyle ikinci bir emre kadar cuma namazı dahil toplu ibadet yapılmayacak
KKTC'de koronavirüs sebebiyle ikinci bir emre kadar cuma namazı dahil toplu ibadet yapılmayacak
Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı koronavirüs oldu
Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı koronavirüs oldu
Türk Telekom Stadı koronavirüse karşı ilaçlandı
Türk Telekom Stadı koronavirüse karşı ilaçlandı
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Gebzeli esnafın 11 çeşit sebze ile hazırladığı koronavirüs çorbasına rağbet arttı
Gebzeli esnafın 11 çeşit sebze ile hazırladığı koronavirüs çorbasına rağbet arttı
Son Dakika: Diyanet İşleri, 27 Şubat 2020'den sonra umre için Türkiye'den çıkışın olmadığını açıkladı
Son Dakika: Diyanet İşleri, 27 Şubat 2020'den sonra umre için Türkiye'den çıkışın olmadığını açıkladı
Ronaldo, otellerini koronavirüs hastalarının tedavisi için hastaneye çevirecek
Ronaldo, otellerini koronavirüs hastalarının tedavisi için hastaneye çevirecek
Avusturya, koronavirüs tedbirleri kapsamında 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesini yasakladı
Avusturya, koronavirüs tedbirleri kapsamında 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesini yasakladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Fahrettin Koca Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Guido Senia Muhterem Nur Defne Samyeli
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Berkay Şahin Henry Onyekuru Fatih Karagümrük
Daha Fazla Ankara Avrupa İtalya Vatandaş
Şu an buradasınız: Düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden pilotun eczanesi ölümünden 4 ay sonra açıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 16:25:14. #1.15#