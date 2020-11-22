Düşbere nasıl yapılır? 22 Kasım MasterChef yemekleri Azerbaycan mutfağı: Düşbere tarifi, gerekli malzemeler, püf noktası
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Düşbere nasıl yapılır? 22 Kasım MasterChef yemekleri Azerbaycan mutfağı: Düşbere tarifi, gerekli malzemeler, püf noktası

22.11.2020 21:00 | Son Güncelleme: 22.11.2020 21:03
Düşbere nasıl yapılır? 22 Kasım MasterChef yemekleri Azerbaycan mutfağı: Düşbere tarifi, gerekli malzemeler, püf noktası

Masterchef'te bu akşam eleme heyecanı sürüyor ve Azerbaycan mutfağından tatlar yapılıyor. Düşbere nasıl yapılır merak ediliyor. Azerbaycan mantısı olan Düşbere, pratik tarifi ile her evde kolaylıkla yapılabilir. İşte 22 Kasım MasterChef 2020 Düşbere tarifi, yapılışı için gerekli malzemeler ve püf noktası…

Sevilen yarışma MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununda yapılması istenen Düşbere merak konusu oldu. Günün menüsünde Azerbaycan mutfağından yapılan yemekler yer alıyordu. Düşberetarifi, Azerbeycan mantısı olarak da bilinen, Azeri mutfağının en nefis lezzetlerinden biri. Evinizde denemek istiyorsanız pratik ve çok kolay Düşbere tarifi haberimizde. Peki, Düşbere nasıl yapılır? İşte gerekli malzemeler ve Düşbere yapılışı…

DÜŞBERE MALZEMELERİ

400 gram un

1,5 çay kaşığı tuz

1 su bardağı su

300 gram kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

1 çay kaşığı kuru nane

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı(salçalı sos için)

2 litre et suyu(pişirmek için)

Üzeri İçin:

1 avuç kişniş(doğranmış)

DÜŞBERE NASIL YAPILIR?

Geniş bir kasede un, tuz ve suyu karıştırıp, yoğurun. Üzerini temiz bir havlu ile kapatıp 20 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamuru 2 bezeye ayırın ve unlanmış tezgahta merdaneye yardımıyla incecik açın.

Bir çay bardağı ağzıyla hamurdan küçük yuvarlaklar elde edin.

Ayrı bir kasede kıyma ile rendelenmiş soğanı karıştırın.

Hamurdan kesmiş olduğunuz yuvarlakların tam ortasına, silme 1 çay kaşığı kadar soğanlı kıyma harcından yerleştirin.

İçi kıyma dolu olan hamurları önce yarım ay şeklinde katlayın. Yarım ay şeklinde katlanan hamurların keskin olan iki köşesini de birleştirerek mantıyı kapatın.

Kapanan mantıları tezgahtayken unlayın. Pişerken dağılmaması için dilerseniz buzlukta 10 dakika kadar bekletin.

Derin bir tencerede kaynayan et suyuna mantıları aktarın ve üzerine kuru nane ekleyin.

Ufak bir sos tenceresinde tereyağı ile salçayı kokusu çıkana kadar pişirin ve pişmekte olan mantıların içerisine aktarın.

Mantıları yaklaşık 10 dakika kadar pişirin. Mantılar suyun üzerine çıkmalı.

Piştikten sonra suyu ile birlikte tabağa aktarın, doğranmış kişniş serpiştirerek servis edin. Sevdiklerinizle afiyetle yiyin.

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