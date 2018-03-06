Duruca'daki Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinin kırsal mahallelerinden Duruca'daki sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesi kırsalında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyon icra edildiği belirtildi.

Operasyon icra edilen bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince 5 Mart 2018 saat 04.30 itibarıyla Nusaybin ilçesi kırsal Duruca Mahallesi ile sınırlı olmak üzere ilan edilen sokağa çıkma yasağının sona erdiği kaydedilen açıklamada, vatandaşlara, söz konusu yasağa gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür edildi.