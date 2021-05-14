Dursunbey'de bacağı çapa makinesine sıkışan bir kişi hastaneye kaldırıldı
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Dursunbey'de bacağı çapa makinesine sıkışan bir kişi hastaneye kaldırıldı

Dursunbey'de bacağı çapa makinesine sıkışan bir kişi hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Ramazan Atam - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, tarlasını sürerken bacağı çapa makinesine sıkışan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, tarlasını sürerken bacağı çapa makinesine sıkışan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Bozyokuş Mahallesi'ndeki tarlasını süren İbrahim Özkes (67), bir anda bacağını çapa makinesine kaptırdı.

Durumu gören yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılan Özkes, sağlık ekiplerince Dursunbey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özkes'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Atam

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