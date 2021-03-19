Dursun Ali Erzincanlı kimdir? Dursun Ali Erzincanlı kaç yaşında, nereli?

Erzurum'da doğan Türk sanatçı ve şair olan Dursun Ali Erzincanlı kimdir? Diriliş: Ertuğrul dizisinde de oynayan ve şiirleri ile insanları etkileyen Dursun Ali Erzincanlı kaç yaşında, nereli? Dursun Ali Erzincanlı mesleği nedir, hayatı ve biyografisi nedir?

Erzurum'da doğan Türk sanatçı ve şair olan Dursun Ali Erzincanlı kimdir? Diriliş: Ertuğrul dizisinde de oynayan ve şiirleri ile insanları etkileyen Dursun Ali Erzincanlı kaç yaşında, nereli? Dursun Ali Erzincanlı mesleği nedir, hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DURSUN ALİ ERZİNCANLI KİMDİR?

Dursun Ali Erzincanlı 5 Mayıs 1969 Erzurum'da doğan Türk sanatçı ve şairdir.

Abdurraman Şerif Beygu İlköğretim Okulu'nu bitirdikten sonra, bir bölümü Gürcükapı Camii'nde, diğer bölümü de Erzurum Müftülüğü'nde olmak üzere üç yıl Kur'an kursu talebeliği yaptı. Erzurum İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü'nü kazanması nedeniyle ailesiyle birlikte Hayallerimin şehri dediği İstanbul'a geldi. Üniversite öğreniminin ilk yılında Yönetmen Mesut Uçakan'ın yanında çalışmaya başladı. Kelebekler Sonsuza Uçar ve Ölümsüz Karanfiller sinema filmlerinde sanat grubunda görev aldı. Özel radyoların yayın hayatına girmesinden kısa bir süre sonra Moral Fm'de program yapmaya başladı. 15 yıl süren bu radyo programcılığı'nın on yılı "Moral Fm"de, beş yılı da "Radyo 15"te geçti.

2000 yılında Yazdığı ilk Naat-ı Şerif'i olan "Faran Dağları'nda Açan Savgili", şiir albümüne dönüştü ve En Sevgili'ye adıyla başlayacak bir serinin ilk albümü oldu. Muhammed'in hayatını konu alan bu şiir albümlerinin sekizincisi olan "Adın geçer" isimli albüm 2009 yılında çıktı.

Yönetmenliğini Nazif Tunç'un yaptığı Veysel Karani ve Rabia filmlerinde başrolde oynadı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

ESERLERİ

Şiir kitabı;

"Körpe Tutkular"

"Gecenin Şiiri"

"En Sevgili'ye"

"Sen Yoktun Efendim"

Bant tiyatrosu;

"Kınalı Kuzular"

"O Geliyor"

Anlatı;

"Delaliül Nur"

"Delailül Hayrat"

Şiir albümü;

"En Sevgiliye 1"

"En Sevgiliye 2"

"En Sevgiliye 3"

"En Sevgiliye 4"

"En Sevgiliye 5"

"En Sevgiliye 6"

"Kutlu Doğum"

"En Sevgiliye 7"

"Af Makamına"

"En Sevgiliye 8"

Televizyon filmi;

"Veysel Karani"

"Rabia"

Diriliş: Ertuğrul