Durex: Karantina ve sosyal mesafe prezevatif satışlarımızı düşürdü

Prezervatif üreticisi Durex sokağa çıkma yasakları ve sosyal mesafe önlemleri nedeniyle cinsel yakınlaşmaların azaldığını ve satışların düştüğünü açıkladı

Prezervatif üreticisi Durex sokağa çıkma yasakları ve sosyal mesafe önlemleri nedeniyle cinsel yakınlaşmaların azaldığını ve satışların düştüğünü açıkladı.

Durex'in çatı şirketi Reckitt Benckiser'in tepe yöneticisi Laxman Narasimhan koronavirüs önlemleri nedeniyle İtalya ve İngiltere gibi ülkelerde gece hayatında keskin bir düşüş olduğunu bunun da satışlarını olumsuz etkilediğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle