Durdurulan araçta K- 9 narkotik köpeği Lina'yla yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi
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Durdurulan araçta K- 9 narkotik köpeği Lina'yla yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Ayhan AKKAYA - Haberler | Güncel
Durdurulan araçta K- 9 narkotik köpeği Lina'yla yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, K- 9 narkotik köpeği Lina'nın da katılımıyla yapılan aramada, 524,70 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

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ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, K- 9 narkotik köpeği Lina'nın da katılımıyla yapılan aramada, 524,70 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan kente, uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde ihbar üzerine bir aracı takibe aldı. Kontrol noktasında durdurulan araçta K- 9 narkotik köpeği Lina'nın da katılımıyla yapılan aramada, 524,70 gram skunk ele geçirildi, sürücü H.E.E. gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinin ardından adliye sevk edilecek.


Durdurulan araçta K- 9 narkotik köpeği Lina'yla yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan AKKAYA

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