Durdurmaya çalıştığı kamyonetle ağaç arasına sıkışan sürücü öldü
AA / Salih Darıcı - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde durdurmaya çalıştığı kamyonetle ağaç arasına sıkışan sürücü yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde durdurmaya çalıştığı kamyonetle ağaç arasına sıkışan sürücü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, İzzet Utkun (54) yönetimindeki 27 AFN 576 plakalı sebze meyve yüklü kamyoneti Ünsal Mahallesi'nde park etti.
Aniden hareket eden aracına binmek isteyen Utkun, ağaç ile kamyonet arasında sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, Utkun'un hayatını kaybettiğini belirledi.
AA / Salih Darıcı - Son Dakika Haberleri