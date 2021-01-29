Durakta bekleyen kız öğrenciyi ara sokağa götürüp istismar eden adam, 9 yıl hapis cezası aldı

İngiltere'nin Londra şehrinde yaşayan 23 yaşındaki Deangelo Brown, okula gitmek için durakta otobüs bekleyen liseli genç kızı istismar etti. Genç kıza silahı olduğunu ve onu takip etmesi gerektiğini söyleyen sapık, kızı yakınlardaki bir ara sokağa götürerek saldırdı. İşlediği suçun ardından rahat bir şekilde sokaktan ayrılan Brown, gitmeden istismar ettiği kıza 10 sterlin verdi. Genç kızın dehşet dolu çığlıklarını duyan bir kadın, saldırıya uğrayan kızı teselli etti ve durumu polis ekiplerine bildirdi.

İSTİSMAR SUÇUNU KABUL ETMEDİ

Dava süreci boyunca işlediği istismar suçunu kabul etmeyen sapık, telefonunda bulunan görüntüler ve genç kızın yaptığı kimlik tespiti sonucunda suçlu bulundu. Saldırganın, istismar suçunu işlemeden önce genç kızın fotoğraflarını çektiği civarda bulunan kamera kayıtları ile tespit edildi.

MAHKEME, GENÇ KIZA YARDIM EDEN KADINA ÖDÜL VERDİ

Genç kıza yardım eden kadının, mahkemede olay anını telefon kamerası ile kayıt altına aldığı ortaya çıktı. Davanın aydınlığa kavuşturulmasına katkı sağlayan ve genç kıza yardım eden kadın, mahkeme tarafından 800 sterlinle ödüllendirildi.