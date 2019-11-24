Durakta beklerken araç çarptı, öldü
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Durakta beklerken araç çarptı, öldü

BURSA'da durakta beklerken aracın çarptığı Serkan Şebil (44), hayatını kaybetti.

24.11.2019 09:09 | Son Güncelleme: 24.11.2019 09:09
Durakta beklerken araç çarptı, öldü

BURSA'da durakta beklerken aracın çarptığı Serkan Şebil (44), hayatını kaybetti.

ilçesinin kırsal Mahallesi'nde, ilçe merkezine gitmek için durakta otobüs bekleyen evli ve 2 çocuk babası Serkan Şebil'e Ö.Y. yönetimindeki araç çarptı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, çobanlık yaptığı belirtilen Serkan Şebil'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza sonrası araç sürücüsü Ö.Y gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
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