Durakta beklerken araç çarptı, öldü

24.11.2019 09:09 | Son Güncelleme: 24.11.2019 09:09

BURSA'da durakta beklerken aracın çarptığı Serkan Şebil (44), hayatını kaybetti.

Yenişehir ilçesinin kırsal Marmaracık Mahallesi'nde, ilçe merkezine gitmek için durakta otobüs bekleyen evli ve 2 çocuk babası Serkan Şebil'e Ö.Y. yönetimindeki araç çarptı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, çobanlık yaptığı belirtilen Serkan Şebil'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza sonrası araç sürücüsü Ö.Y gözaltına alındı.

Kaynak: DHA