Dur ihtarına uymayan sürücü alkollü çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dur ihtarına uymayan sürücü alkollü çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Dur ihtarına uymayan sürücü alkollü çıktı Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu'nda trafik polisleri tarafından yapılan uygulamada dur ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - Dur ihtarına uymayan sürücü alkollü çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu'nda trafik polisleri tarafından yapılan uygulamada dur ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu İstanbul istikametinde trafik polisleri tarafından yapılan uygulamada, C.Ö idaresindeki 34 BZS 463 plakalı Volkswagen marka kamyonet, dur ihtarına uymayıp kaçtı. Yolun devamında devriye bekleyen trafik polisleri, aracı D-100 Karayolu üzerinde yakaladı. Araçtan indirilerek alkol testi yapılan sürücünün 0.55 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bunun üzerine şahsa cezai işlem uygulanırken araç ise trafikten men edilerek çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Dur ihtarına uymayan sürücü alkollü çıktı

Dur ihtarına uymayan sürücü alkollü çıktı

Dur ihtarına uymayan sürücü alkollü çıktı

Dur ihtarına uymayan sürücü alkollü çıktı

Dur ihtarına uymayan sürücü alkollü çıktı

Annesi yanında asılı halde bulunan 3 aylık bebeğin ağlama sesleri yürekleri burktu

Annesi yanında asılı halde bulunan 3 aylık bebeğin ağlama sesleri yürekleri burktu

 HES kanalına düşen araçtaki 2 kişi ve kurtarma çalışmasında yamaçtan düşen 1 personel hayatını kaybetti

HES kanalına düşen araçtaki 2 kişi ve kurtarma çalışmasında yamaçtan düşen 1 personel hayatını kaybetti

 'Arsamdan yol geçti' diyerek işlek yolu trafiğe kapattı

'Arsamdan yol geçti' diyerek işlek yolu trafiğe kapattı

İhlas Haber Ajansı / Hamza Emin Usta - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title