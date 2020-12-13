'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, önce cipi ile sonra da koşarak kaçmaya çalıştı
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'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, önce cipi ile sonra da koşarak kaçmaya çalıştı

13.12.2020 00:36 | Son Güncelleme: 13.12.2020 00:40
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, önce cipi ile sonra da koşarak kaçmaya çalıştı

KARABÜK'te, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde polisin 'dur' ihtarına uymayan cipin sürücüsü önce aracıyla sonra ise kimliğinin kontrol edildiği sırada koşarak kaçmaya çalıştı.

KARABÜK'te, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde polisin 'dur' ihtarına uymayan cipin sürücüsü önce aracıyla sonra ise kimliğinin kontrol edildiği sırada koşarak kaçmaya çalıştı. Yakalanan sürücü Mevlüt U.'nun alkollü olduğu belirlenirken, cezai işlem uygulandı.

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'nde Mevlüt U. yönetimindeki 78 BN 299 plakalı cipi durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan cipin sürücüsü kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından anons edilen plaka üzerine cip, Balıklarkayası mevkiinde uygulama yapan ekipler tarafından durduruldu. Mevlüt U., polis ekipleri tarafından kimlik kontrolü yapılacağı sırada koşarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 100 metre kaçabilen Mevlüt U., polis ekiplerince yakalandı. Mevlüt U. ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü. Cip ise çekici yardımı ile kaldırıldı. Mevlüt U.'ya alkollü araç kullanmak, 'dur' ihtarına uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten idari para cezası uygulandı.


'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, önce cipi ile sonra da koşarak kaçmaya çalıştı
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, önce cipi ile sonra da koşarak kaçmaya çalıştı
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, önce cipi ile sonra da koşarak kaçmaya çalıştı
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, önce cipi ile sonra da koşarak kaçmaya çalıştı
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, önce cipi ile sonra da koşarak kaçmaya çalıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR

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