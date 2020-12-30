Son dakika haberi... Dur ihtarına uymadılar, polisten kaçarken yolun bittiğini görmeyip otomobille tarlaya düştüler
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Son dakika haberi... Dur ihtarına uymadılar, polisten kaçarken yolun bittiğini görmeyip otomobille tarlaya düştüler

30.12.2020 06:11 | Son Güncelleme: 30.12.2020 06:16

Son dakika gelişmesine göre Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ile polis arasında filmleri aratmayan kovalamaca yaşandı.

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ile polis arasında filmleri aratmayan kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacada otomobil sürücüsü yolun bittiğini fark etmeyip aracıyla tarlaya düştü. Sürücü ve araç içerisinde bulunan bir kişi otomobilden inerek kaçmaya çalıştığı sırada polisin havaya defalarca ateş açması sonucu yakalanıp etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Gelincik Caddesi üzerinde devriye atan polis ekipleri, şüphelendikleri 01 CKR 75 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ihtara uymayarak polisten kaçmaya başladı.

"Polisten kaçarken yolun bittiğini görmedi tarlaya düştü"

Otomobil kaçış güzergahına doğru Yüreğir Devriye Ekipleri, ana caddeleri ve ara sokakları kapattı. Polisin sokağı kapattığını gören otomobil sürücüsü ters yönden kaçmaya devam etti. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacada ismi öğrenilemeyen sürücü yolun bittiğini fark etmedi ve aracıyla tarlaya düştü.

"Yaya olarak kaçmak istediler, polis havaya defalarca ateş açıp şahısları yakaladı"

Otomobille tarlaya düştükten sonra, sürücü ve yolcu konumundaki bir kişi araçtan inerek kaçmaya başladı. 500 metre kadar koşarak kaçan şüphelileri polis kovalamaya devam etti. Ara sokaklarda izini kaybettirmek şüpheliler, polisin havaya defalarca ateş açması sonucunda panik yapıp kıskıvrak yakalandılar. Polis şüphelileri gözaltına alarak karakola götürdü. - ADANA

Son dakika haberi... Dur ihtarına uymadılar, polisten kaçarken yolun bittiğini görmeyip otomobille tarlaya düştüler
Son dakika haberi... Dur ihtarına uymadılar, polisten kaçarken yolun bittiğini görmeyip otomobille tarlaya düştüler
Son dakika haberi... Dur ihtarına uymadılar, polisten kaçarken yolun bittiğini görmeyip otomobille tarlaya düştüler
Son dakika haberi... Dur ihtarına uymadılar, polisten kaçarken yolun bittiğini görmeyip otomobille tarlaya düştüler
Son dakika haberi... Dur ihtarına uymadılar, polisten kaçarken yolun bittiğini görmeyip otomobille tarlaya düştüler
Son dakika haberi... Dur ihtarına uymadılar, polisten kaçarken yolun bittiğini görmeyip otomobille tarlaya düştüler
Son dakika haberi... Dur ihtarına uymadılar, polisten kaçarken yolun bittiğini görmeyip otomobille tarlaya düştüler
Son dakika haberi... Dur ihtarına uymadılar, polisten kaçarken yolun bittiğini görmeyip otomobille tarlaya düştüler
Son dakika haberi... Dur ihtarına uymadılar, polisten kaçarken yolun bittiğini görmeyip otomobille tarlaya düştüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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