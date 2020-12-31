Dünyayı tedirgin eden haber! İsrail'de aşı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı
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Dünyayı tedirgin eden haber! İsrail'de aşı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı

31.12.2020 19:52 | Son Güncelleme: 31.12.2020 20:06

İsrail'de yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen Pfizer-BioNTech aşısını olan 428 kişinin virüse yakalandığı açıklandı.

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 aşısı uygulanan 428 kişinin koronavirüse yakalandığını duyuruldu. Bazılarının aşıdan önce enfekte olduğunu belirten Bakanlık, hastalara birer doz aşı verildiğini ve tepkilerinin niteliğinin henüz netleşmediğini belirtti.

500 BİNDEN FAZLA İSRAİLLİ AŞI OLDU

İsrail, geçtiğimiz günlerde Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının onaylanmasının ardından aşılama kampanyası başlatmıştı. Aşılama kampanyası kapsamında şu ana kadar 500 binden fazla İsrailli Kovid-19 aşısı oldu.

Dünyayı tedirgin eden haber! İsrail'de aşı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı
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