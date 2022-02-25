Dünyayı sarsan kareler! Ukrayna ordusunun kamuflajını giyenler Rus askeri çıktı - Haberler

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Dünyayı sarsan kareler! Ukrayna ordusunun kamuflajını giyenler Rus askeri çıktı

Haberler.com, Servet Uzun - Dünya
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna askerinin kamuflajını giyerek sabotaj yapmak isteyen Rus güçlerini Kiev'in Obolon semtinde etkisiz hale getirdi. Ukrayna ordusu üniforması giymiş kişilerin olduğu gruba ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde Rus askerlerinin öldürüldüğü anlar yer aldı.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgesini tanımasından kısa süre sonra dün sabah saatlerinde Ukrayna'ya havadan ve karadan harekat düzenledi. Savaşın başlamasından sonra Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarına kadar ilerledi.

SABOTAJ YAPACAKLARDI

Rus ordusu da Kiev içlerine sızma girişiminde bulunmak için askerlerine Ukrayna ordusunun kamuflajını giydirdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus güçlerinin sabotaj grubunu Kiev'in Obolon semtinde etkisiz hale getirdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Rus güçlerinin sabotaj grubunun etkisiz hale getirildiğini ve Ukrayna Ordusu üniforması giymiş kişilerin olduğu sabotaj grubunun videosunu paylaştı.

Dünyayı sarsan kareler! Ukrayna ordusunun kamuflajını giyenler Rus askeri çıktı

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Ayrıca bölgeye giren kamuflajlı Rus askerleri, Ukraynalı askerler tarafından fark edilmesinden sonra öldürüldü. O anlar ise kameralara yansıdı.

Dünyayı sarsan kareler! Ukrayna ordusunun kamuflajını giyenler Rus askeri çıktı

Dünyayı sarsan kareler! Ukrayna ordusunun kamuflajını giyenler Rus askeri çıktı

Dünyayı sarsan kareler! Ukrayna ordusunun kamuflajını giyenler Rus askeri çıktı

Servet Uzun
Servet Uzun
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