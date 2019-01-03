Dünyayı Kasıp Kavuran 'La Casa De Papel'in Yaratıcısından Yeni Dizi!

Tüm dünya iki yıldır İspanya tarihinin en büyük soygununa kilitlendi. Milyonları dünyasına sürükleyen bu soygunun ardından şimdi sıra gizemlerle dolu bir ölümün ardındaki perdenin aralanmasına geldi. Fenomen dizi 'La Casa De Papel'in yaratıcısı Álex Pina, yepyeni bir polisiye diziyle izleyicilerin karşısına çıkıyor: 'The Pier'.

Sadece BluTV'de yayınlanacak dizide, ünlü mimar Alexandra'nın, kocası Oscar'ın ölüm haberini almasıyla hikaye başlayacak. Cinayetten şüphelenilen bu gizemli kayıp, Oscar'ın aslında iki yaşamı olduğunu ortaya çıkaracak. Bir tarafta 15 yıldır ona büyük sevgi besleyen eşi Alexandra; diğer tarafta ise aşk yaşadığı Veronica'nın karşı karşıya gelmesi tüm dengeleri alt üst edecek.

'La Casa De Papel'in Profesör'ü Álvaro Morte'nin Oscar olarak izleyici karşısına çıkacağı ve polisiye severlerin yeni tutkunu olacağı 'The Pier', İspanyol televizyonunun en güçlü oyuncularını bir araya getiriyor.

Temponun bir an bile düşmeyeceği ve her bölümünde izleyicinin yeni bir yapboz parçasını bulacağı dizi, 19 Ocak'tan itibaren BluTV'de başlıyor.

Kaynak: Bültenler