Dünyayı gelecekte neler bekliyor? İşte ölümcül hastalıkların bile tarih olacağı muhtemel dönüşümler

Gelişen teknolojinin 'geleceğimizi nasıl etkileyeceği' konusunu, uzmanların tahminleri doğrultusunda Haberler.com Youtube kanalında ele aldık. İşte yakın gelecekte yapay zeka ile eğitimden sağlığa, istihdamdan uydu savaşlarına kadar yaşanması muhtemel dönüşümler...

"Dünyayı nasıl bir gelecek bekliyor?" sorusu teknolojideki gelişmelere paralel olarak sıkça duyduğumuz sorular arasında yer alıyor. Özellikle yapay zekanın bankacılıktan eğitime, medyadan sağlığa kadar hayatımızın her noktasında olması, gelecekle ilgili pek çok varsayımı da beraberinde getiriyor.

ÖLÜMCÜL HASTALIKLAR BİLE ORTADAN KALKACAK

Gelecek öngörüsünde bulunan uzmanlar, eğitimin yapay zeka tarafından sürdürüleceğini, cep asistanları tarafından tüm işlerimizin saniyeler içinde biz hareket dahi etmeden halledileceğini ve ölümcül hastalıkların bile teknolojinin nimetleri sayesinde ortadan kalkacağını kaydediyor.

İşte uzmanlar tarafından tahmin edilen yakın gelecekte bizleri nelerin beklediğine dair 6 maddelik video...