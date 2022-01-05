İlk vaka İsrail'den! Grip ve koronanın aynı anda görüldüğü floruna, tüm dünyayı tehdit ediyor
İsrail'de hamile bir kadının aynı anda hem grip hem de koronaya yakalanmasıyla ortaya çıkan flurona, dünya genelinde büyük endişe yarattı. Çifte enfeksiyon olarak tanımlanan flurona, hastanın benzer solunum yolu hastalığı olan grip ve korona aynı anda yakalanması durumunda görülüyor. Fluronanın can kayıplarını artırıp artırmayacağı henüz kesin olarak bilinmezken, sağlık sistemi üzerindeki baskıyı daha da artırmasından endişe ediliyor.
Hem kovid-19 hem de grip enfeksiyonunu tanımlamak için türetilmiş yeni bir terim olan "flurona", olası belirtileri ve iki enfeksiyonun birlikte yol açabileceği olumsuz etkiler nedeniyle kamuoyunda endişe yarattı.
Terim, İsrail'de Perşembe günü aşılanmamış 30'lu yaşlardaki hamile bir kadının her iki hastalık için de pozitif test vermesinin ardından gündeme geldi ve bu dünyada kayıtlara geçen ilk vaka oldu.
Dünya Sağlık Örgütü, hem kovid-19'u hem de gribi öksürük, boğaz kuruluğu, burun akıntısı, ateş ve baş ağrısı gibi benzer belirtiler gösteren solunum yolu hastalıkları olarak nitelendiriyor. Aynı şekilde iki hastalık da enfeksiyon kapmış bir kişi soluduğunda, öksürdüğünde veya hapşırdığında damlacıklar veya aerosoller yoluyla yayılabilir.
İsrail'in Petah Tikva kentindeki Beilinson Hastanesi'nin doktorlarına göre, enfeksiyon kapan ancak hafif belirtiler gösteren kadın, hem kovid-19 hem de gribi hedef alan bir ilaç bileşimi ile tedavi edildi ve Perşembe günü hastaneden taburcu edildi. Şimdiye kadar fluronanın kesinleşmiş semptomları ve neden olabileceği ölüm oranları net olarak bilinmiyor. Bilim insanları halen fluronanın nasıl yayılacağını ve yeni çifte bulaşmanın ciddiyetini araştırıyor.
Yine de sağlık çalışanları fluronanın ortaya çıkışının dünya genelinde zaten ağır yük altındaki halk sağlığı sistemleri üzerindeki baskıyı daha da artırmasından endişe ediyor. Bu arada flurona Kovid-19 ve gribe karşı daha fazla insanın aşılanmasının yanı sıra sosyal mesafe, düzenli el yıkanması ve seyahat kısıtlamaları gibi diğer koruyucu tedbirlere uyulması çağrılarını artırdı.
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Xinhua - Son Dakika Haberleri