Dünyaya kabusu yaşattılar, Antalya'yı gübreleriyle yeşile doyurdular Dünyaya kabusu yaşattılar, Antalya'yı gübreleriyle yeşile doyurdular Korona virüs şüphelisi yarasalardan elde edilen gübre Düden Şelalesi'ne ilaç oldu Şelale içerisindeki doğal yaşam alanı bulunan yarasaların gübresi, şelaledeki meyve ağaçları ve süs bitkilerinin verimini arttırmak...

Dünyaya kabusu yaşattılar, Antalya'yı gübreleriyle yeşile doyurdular

Korona virüs şüphelisi yarasalardan elde edilen gübre Düden Şelalesi'ne ilaç oldu

Şelale içerisindeki doğal yaşam alanı bulunan yarasaların gübresi, şelaledeki meyve ağaçları ve süs bitkilerinin verimini arttırmak için kullanılıyor

Düden Şelalesi İşletme Müdürü Rıfat Ünal:

" Özellikle çiçekli süs bitkilerine kullandığımız zaman daha güzel bir doygunluk yaşayabiliyoruz"

"Meyvelerde yüzde 50 fark oluşuyor"

ANTALYA - Antalya'nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi içerisinde doğal yaşam alanları bulunan yarasaların gübreleri, şelaledeki meyve veren ağaçlar ve süs bitkilerinin verimini arttırmak için kullanılıyor.

Adı dünyayı saran Korona Virüs (Covid-19) sık sık anılan yarasalardan, Antalya'nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nde doğal görselliğin verimini arttırmak amacıyla yararlanılıyor. Şelale içerisinde doğal yaşam alanlarında şelale yetkilerince korunan yarasalardan elde edilen gübreler, şelalenin doğal yapısında meyve ağaçları ve süs bitkilerinin verimini arttırmak için kullanılıyor. Özellikle tarım alanında kullanılan ve potasyum, kalsiyum, fosfor yönünden zengin olduğu belirtilen gübreler, şelaledeki yetkililer tarafından toplanıyor, ardından meyve ağaçları ve süs bitkilerinin köklerine serpiliyor. Yaklaşık 1 yıldır yapılan bu işlem sayesinde yem yeşil doğası daha da keskinleşen şelale, ziyaretçilerine kartpostallık fotoğraf çekinme şansı tanıyor.

"Yüzde 50 fark oluşturuyor"

Düden Şelalesi İşletme Müdürü Rıfat Ünal, şelalede doğal yaşam alanı bulunan yarasaların gübrelerinden oldukça verim aldıklarını bildirdi. Ünal, "Bu gübreler potasyum, kalsiyum ve fosfor yönünden çok zengin. Özellikle tarımda tercih ediliyor. Silah sanayi ve kozmetikte de kullanılıyor. Biz burada meyve veren ağaçlar ve çiçeklerde kullanıyoruz. Toprağın verimi ve kalitesi yönünden çok büyük bir fark görebiliyoruz. Bu da bitkiye ve meyveye yansıyor. Normal meyveye göre yüzde 50 fazla fark oluşturuyor. Belirli bitkilere kullanıyoruz. Özellikle çiçekli süs bitkilerine kullandığımız zaman daha güzel bir doygunluk yaşayabiliyoruz" dedi.

"Rahatsız edilmelerini istemiyoruz"

Yarasaların doğal yaşamını korumak için gereken çalışmaları yaptıklarını aktaran Ünal, "Burada onların rahatsız edilmesini istemiyoruz. Rahatsız olduklarında yerlerini terk ediyorlar ve şehirlere yerleşmek veya insanlar iç içe olmak zorunda kalıyorlar. Bu da ekolojik denge yönünden sorun oluşturuyor." diye konuştu.

Kaynak: İHA