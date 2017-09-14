Dünyaya İlk Defa Sunulan Asana Tekniği
Farkındalığı yükselten, sağlığı koruyan ve tüm sporların temeli olarak belirtilen Yoganın, çok yönlü faydaları olan bir Asana tekniği daha dünyaya ilk kez sunuldu.
Teknik, Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı - Büyük Üstad Akif Manaf tarafından Yoga severlere gösterildi.
Omurgayı esneten, kamburluğu gideren bu Asana tekniğinin isminin "Ekahasta Simhasana" olduğu belirtildi. Tam bir fiziksel denge sağlayan , el ve ayak bilekleri, sırt, bel, üst bacak kasları ve kolları güçlendiren Asananın, stres ve gerilimi giderdiği, konsantrasyonu artırdığı, sindimi canlandırdığı da açıklandı.
ASANA NEDİR & FAYDALARI NELERDİR?
Sanskrit bir kelime olan Asana, Yogada uygulanan fiziksel duruşların genel adıdır. Asanaların düzenli uygulanmasının bazı faydaları şunlardır:
- Omurga esnekliği artmaktadır.
- Eklemler hareketlenmekte ve esnemektedir.
- Kaslar kuvvetlenmekte, gevşemekte, canlanmaktadır.
- İç organların ve salgı bezlerinin fonksiyonları düzene girmektedir.
- Lenfatik sistem ve metabolizma canlanmaktadır.
- Bağışıklık sistemi güçlenmektedir.
- Dolaşım ve kan basıncı normal ve dengeli hale gelmektedir.
- Sinir sistemi sakinleşmekte ve kuvvetlenmektedir.
- Dokular tazelik ve canlılık kazanmaktadır.
- Sindirim, boşaltım, üreme sistemleri sağlık kazanmaktadır.
- Solunum sistemi güçlenmektedir.
- Tüm beden canlanmakta ve güçlenmektedir.
- Tüm organlar uyumlu bir şekilde çalışmaktadır.
Açıklamalar, Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Büyük Üstad Akif Manaf'ın "Yoga - Asana Vücut Çalıştırma Sanatı" kitabından alınmıştır. Asana teknikleriyle ilgili daha detaylı bilgileri bu kitaptan edinebilirsiniz.