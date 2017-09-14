Dünyaya İlk Defa Sunulan Asana Tekniği

Teknik, Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı - Büyük Üstad Akif Manaf tarafından Yoga severlere gösterildi.

Omurgayı esneten, kamburluğu gideren bu Asana tekniğinin isminin "Ekahasta Simhasana" olduğu belirtildi. Tam bir fiziksel denge sağlayan , el ve ayak bilekleri, sırt, bel, üst bacak kasları ve kolları güçlendiren Asananın, stres ve gerilimi giderdiği, konsantrasyonu artırdığı, sindimi canlandırdığı da açıklandı.

ASANA NEDİR & FAYDALARI NELERDİR?

Sanskrit bir kelime olan Asana, Yogada uygulanan fiziksel duruşların genel adıdır. Asanaların düzenli uygulanmasının bazı faydaları şunlardır:

- Omurga esnekliği artmaktadır.

- Eklemler hareketlenmekte ve esnemektedir.

- Kaslar kuvvetlenmekte, gevşemekte, canlanmaktadır.

- İç organların ve salgı bezlerinin fonksiyonları düzene girmektedir.

- Lenfatik sistem ve metabolizma canlanmaktadır.

- Bağışıklık sistemi güçlenmektedir.

- Dolaşım ve kan basıncı normal ve dengeli hale gelmektedir.

- Sinir sistemi sakinleşmekte ve kuvvetlenmektedir.

- Dokular tazelik ve canlılık kazanmaktadır.

- Sindirim, boşaltım, üreme sistemleri sağlık kazanmaktadır.

- Solunum sistemi güçlenmektedir.

- Tüm beden canlanmakta ve güçlenmektedir.

- Tüm organlar uyumlu bir şekilde çalışmaktadır.

Açıklamalar, Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Büyük Üstad Akif Manaf'ın "Yoga - Asana Vücut Çalıştırma Sanatı" kitabından alınmıştır. Asana teknikleriyle ilgili daha detaylı bilgileri bu kitaptan edinebilirsiniz.

