Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı

Koronavirüse karşı yüzde 95 etkili olduğu açıklanan Alman BioNTech ile ABD merkezli Pfizer'ın ortak geliştirdiği aşının ilk partileri, İngiltere'ye gitmek için yola çıktı. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının Belçika'daki üretim merkezine girdiği firmaya ait depolama alanının, futbol sahası büyüklüğünde olduğu görüldü.

Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu Alman BioNTech ile ABD merkezli Pfizer'ın ortak geliştirdiği koronavirüs aşısının İngiltere'de kullanım onayı alması herkesi heyecanlandırdı. Toplu aşılama önümüzdeki hafta itibariyle başlayacak.

İNGİLTERE 350 MİLYON DOZ SİPARİŞ VERDİ

Başbakan Boris Johnson, aşı yaptırmanın zorunlu olmadığını açıkladı. Toplamda 40 milyon doz aşının siparişi verilmiş durumda. İlk partide 1 milyon doza yakın aşı olacağı kaydedildi. Johnson, ülkesinin 7 farklı aşıdan toplam 350 milyon doz sipariş verdiğini duyurdu.

AP, BELÇİKA'DAKİ MERKEZİ GÖRÜNTÜLEDİ

Bu gelişmeler yaşanırken, koronavirüs aşısı da Londra'ya doğru yola çıktı. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının geçtiği görüntülere göre; İngiltere'ye gidecek aşı kamyonlara yüklenerek yola çıktı. Ajans aynı zamanda, şirketin Belçika'daki üretim merkezine de girdi. Futbol sahası büyüklüğündeki aşı depolama alanını görüntüledi.

%95 ETKİ SAĞLADI

ABD'li ilaç firması Pfizer, korona aşısının son aşamasının nihai sonuçlarının %95 etkili olduğunu gösterdiğini ve gerekli iki aylık güvenlik verilerine sahip olduklarını açıklamıştı. Özellikle risk altında olan 65 yaş üstü yetişkinlerde ise etkinin %94'ün üzerinde olduğu ifade edilmişti.