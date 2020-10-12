Dünyanın paraşütle atlayan en yaşlı kişisi İngiltere'de öldü
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Dünyanın paraşütle atlayan en yaşlı kişisi İngiltere'de öldü

12.10.2020 13:56 | Son Güncelleme: 12.10.2020 14:01
Dünyanın paraşütle atlayan en yaşlı kişisi İngiltere'de öldü

İngiltere'nin Cardiff kentinde emekli öğretmen ve toplamda 1,139 ile paraşütle atlayan en yaşlı kişisi Dilys Price,88 yaşında hayatını kaybetti.

İngiltere'nin Cardiff kentinde emekli öğretmen ve toplamda 1,139 ile paraşütle atlayan en yaşlı kişisi  Dilys Price,88 yaşında hayatını kaybetti.

İngiltere'nin Cardiff kentinde emekli öğretmen ve toplamda 1,139 ile paraşütle atlayan en yaşlı kişisi  Dilys Price,88 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Cardiff'te yaşayan emekli öğretmen Price, 2013'te 80 yaşındayken, 'paraşütle atlayan en yaşlı kadın' olarak  Guinness Dünya Rekoru kitabına girmişti.


Dünyanın paraşütle atlayan en yaşlı kişisi İngiltere'de öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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