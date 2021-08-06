Dünyanın Merkezine Yolculuk konusu ne, oyuncuları kimler? Dünyanın Merkezine Yolculuk ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Dünyanın Merkezine Yolculuk filmi bugün TRT 1'de başlayacak. Dünyanın Merkezine Yolculuk başlamasıyla birlikte filmin konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Sizler için Dünyanın Merkezine Yolculuk konusu nedir, oyuncuları kimlerdir paylaşacağız. Dünyanın Merkezine Yolculuk senaristi kimdir, yönetmeni kimdir? Dünyanın Merkezine Yolculuk hangi kitaptan uyarlamadır? İşte detaylar...

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Dünyanın Merkezine Yolculuk televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Dünyanın Merkezine Yolculuk konusu, özeti ve Dünyanın Merkezine Yolculuk oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Peki, Dünyanın Merkezine Yolculuk konusu ne, oyuncuları kimler? Dünyanın Merkezine Yolculuk ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

DÜNYANIN MERKEZİNE YOLCULUK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dünyanın Merkezine Yolculuk filmi 6 Ağustos Cuma bugün saat 22:00 'da TRT 1'de başlayacaktır.

DÜNYANIN MERKEZİNE YOLCULUK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, Nasa teknolojisi ile üretilen Dijital 3D tekniği kullanılarak, canlı oyuncular ile çekilmiş, animasyon olmayan ilk film olma özelliğini taşıyor. Maceraperest bir bilim adamı olan amcası ile, İzlanda'ya giden Sean, burada onlara rehberlik eden Hannah'nın, tesadüfen gizli güzellikler ve tehlikelerle dolu bambaşka bir dünya keşfetmelerini konu alıyor.

DÜNYANIN MERKEZİNE YOLCULUK OYUNCULARI KİMLER?

Brendan Fraser .... Prof. Trevor Anderson

Josh Hutcherson .... Sean Anderson

Anita Briem .... Hannah Ásgeirsson

Seth Meyers .... Prof. Alan Kitzens

Jean Michel Paré .... Max Anderson

Jane Wheeler .... Elizabeth Anderson

Giancarlo Caltabiano .... Leonard

Garth Gilker .... Sigurbjörn Ásgeirsson