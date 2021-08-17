Dünyanın konuştuğu karedeki CNN muhabiri ilk kez konuştu: Taliban'dan önce de başörtüsü takardım
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Dünyanın konuştuğu karedeki CNN muhabiri ilk kez konuştu: Taliban'dan önce de başörtüsü takardım

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Afganistan'ın Taliban kontrolüne girmesi sonrasında başörtüsü ile ekranlara çıkan CNN muhabiri Clarissa Ward'ın daha önce saçları açık haber sunduğu bir görüntüsü yan yana getirildi. Bu kare kısa sürede gündem oldu. Söz konusu kare hakkında ilk kez konuşan muhabir ise "Üstteki fotoğraf özel bir yerleşkenin içinde. Alt taraftaki ise Kabil'in ele geçirdiği Taliban sokaklarında. Daha önce de saçlarım tamamen kapalı olmasa da başörtüsü takardım. Yani bir fark var ama bu kadar keskin değil" dedi.

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi sonrasında başlayan değişim, dün CNN muhabiri Clarissa Ward'ın başörtüsüyle ekran karşısına çıkması ile çok daha net bir şekilde görüldü. Kadınlara yönelik baskıların artması beklenen ülkede yayın yapan CNN'in muhabiri Clarissa Ward de Kabil'in ele geçirildiğini saçlarını kapatarak sundu.

TALİBAN'DAN ÖNCESİ VE SONRASI HALİ GÜNDEM OLDU

Ward'ın Taliban öncesi bir yayınını ve kentin Taliban kontrolüne girdikten sonra yaptığı yayını yan yana getiren kullanıcılar değişimi tek karede buluşturdu. Sunucunun o görüntüleri dünya gündemine oturdu. Ward ise sosyal medyada viral olan görüntüsü hakkında ilk defa konuştu.

"DAHA ÖNCE DE BAŞÖRTÜSÜ TAKARDIM"

Kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Ward şu ifadeleri kullandı: "Üstteki fotoğraf özel bir yerleşkenin içinde. Alt taraftaki ise Kabil'in ele geçirdiği Taliban sokaklarında. Daha önce de saçlarım tamamen kapalı olmasa da başörtüsü takardım. Yani bir fark var ama bu kadar keskin değil."

KADIN SUNUCULAR EKRANLARDAN ALINDI

Öte yandan Afganistan yayın kanallarında da radikal değişiklikler yapıldı. Ülkede yayın yapan ana televizyon kanallarında kadın sunucuların ekrandan alındığı görüldü. Afgan devletine ait National Afghanistan TV ile özel kanallar Tolo News, Ariana, Shamshad ve 1TV'de Taliban'a yönelik lehte yorumlarda artış oldu. BBC'nin aktardığı habere göre; televizyonlarda eleştirel haberler çok azaldı.

15 Ağustos akşamı Taliban tarafından ele geçirilen devlet televizyonunda ise büyük ölçüde dini içerikler yayınlanıyor.

Dünyanın konuştuğu karedeki CNN muhabiri ilk kez konuştu: Taliban'dan önce de başörtüsü takardım
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