Dünyanın ilk sıvı soğutmalı SSD'si geliştirildi

TAYVAN merkezli teknoloji üreticisi Team Group, dünyanın ilk sıvı soğutmalı SSD'sini üretti.

Kullanıcılar için artık hayati bir öneme sahip olan ve pek çok açıdan sabit diskleri geride bırakan SSD (Katı Durum Diski), bugün pek çok sistemde kullanılıyor. Ancak diğer pek çok donanımın yaşadığı sorun SSD'de de bulunuyor; ısınma. Aşırı ısınma, SSD'ler için büyük bir sorun olmasa da cihazın ömrünü daha çabuk tüketmesine ve performans düşüklüğüne neden oluyor.

Team Group tarafından geliştirilen T-Force sıvı soğutma sistemini kullanan SSD, ortalama 10 derece daha soğuk bir ortamda çalışıyor. Yeni nesil SSD, bilinen sıvı soğutma yöntemlerinin aksine içinde bulunan sıvının ısı akışına göre sirkülasyona uğraması ile çalışıyor.

256 GB, 512 GB ve 1 TB'lık 3 seçeneği bulunan T-Force Cardea Liquid M.2 PCIe Gaming SSD'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Kaynak: DHA

- İstanbul