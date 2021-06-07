Dünyanın En Zengin Adamı 20 Temmuz'da Uzaya Gidiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünyanın En Zengin Adamı 20 Temmuz'da Uzaya Gidiyor

Dünyanın En Zengin Adamı 20 Temmuz'da Uzaya Gidiyor
Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji

Amazon'un sahibi, 193.3 milyar dolarlık şahsi servetiyle Dünya'nın en zengin insanı olan Jeff Bezos, 20 Temmuz'da, Apollo 11 görevinin 52'inci yıldönümünde uzaya gideceğini açıkladı.

Amazon'un sahibi, 193.3 milyar dolarlık şahsi servetiyle Dünya'nın en zengin insanı olan Jeff Bezos, 20 Temmuz'da, Apollo 11 görevinin 52'inci yıldönümünde uzaya gideceğini açıkladı.

Bezos, kurduğu uzay şirketi Blue Origin'e ne kadar güvendiğini göstermek için şirketin ilk uzay yolculuğuna kardeşiyle katılacağını duyurdu.

Jeff Bezos.

Ünlü milyarder şu tweeti attı: "5 yaşımdan bu yana uzaya gitmek istiyorum. 20 Temmuz'da işte bu yolculuğa kardeşimle çıkıyorum."

Blue Origin'in bugüne kadarki tüm uzay testleri başarı ile sonuçlandı.

"BÜYÜK BİR MACERA"

Uzay turistleri, Blue Origin'in New Shepard adlı 6 kişi kapasiteli kapsülle 100 kilometre yükselecekler.

Turistler kapsülün pencerelerinden Dünya manzarası izleyecekler.

Bezos yaşayacağı bu deneyim için "Dünya'yı uzaydan görmek… Kesinlikle sizi değiştirecektir. Büyük bir macera."

Kaynak: Space Mag Türkiye

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Murat Kurum Ziya Selçuk Veysel Eroğlu Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Seren Serengil Erkan Petekkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Enes Ünal Yiğit Şardan Roland Garros Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dünyanın En Zengin Adamı 20 Temmuz'da Uzaya Gidiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 22:11:11. #1.15#

title