Dünyanın En Zengin Adamı 20 Temmuz'da Uzaya Gidiyor

Amazon'un sahibi, 193.3 milyar dolarlık şahsi servetiyle Dünya'nın en zengin insanı olan Jeff Bezos, 20 Temmuz'da, Apollo 11 görevinin 52'inci yıldönümünde uzaya gideceğini açıkladı.

Amazon'un sahibi, 193.3 milyar dolarlık şahsi servetiyle Dünya'nın en zengin insanı olan Jeff Bezos, 20 Temmuz'da, Apollo 11 görevinin 52'inci yıldönümünde uzaya gideceğini açıkladı.

Bezos, kurduğu uzay şirketi Blue Origin'e ne kadar güvendiğini göstermek için şirketin ilk uzay yolculuğuna kardeşiyle katılacağını duyurdu.

Ünlü milyarder şu tweeti attı: "5 yaşımdan bu yana uzaya gitmek istiyorum. 20 Temmuz'da işte bu yolculuğa kardeşimle çıkıyorum."

Blue Origin'in bugüne kadarki tüm uzay testleri başarı ile sonuçlandı.

"BÜYÜK BİR MACERA"

Uzay turistleri, Blue Origin'in New Shepard adlı 6 kişi kapasiteli kapsülle 100 kilometre yükselecekler.

Turistler kapsülün pencerelerinden Dünya manzarası izleyecekler.

Bezos yaşayacağı bu deneyim için "Dünya'yı uzaydan görmek… Kesinlikle sizi değiştirecektir. Büyük bir macera."

Kaynak: Space Mag Türkiye