'Dünyanın en yaşlı insanı' 127 yaşında hayatını kaybetti
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'Dünyanın en yaşlı insanı' 127 yaşında hayatını kaybetti

Çarlık Rusyası zamanında 13 Mart 1893'te doğan ve ‘Dünyanın en yaşlı insanı’ olduğu iddia edilen Fatima Mirzakulova 127 yaşında Tacikistan’da hayatını kaybetti.

30.01.2020 15:19 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:19
'Dünyanın en yaşlı insanı' 127 yaşında hayatını kaybetti

'Dünyanın en yaşlı insanı' olduğu iddia edilen Fatima Mirzakulova 127 yaşında 'da hayatını kaybetti.


Rus meydasında yer alan bilgilere göre, Mirzakulova zamanında 13 Mart 1893'te doğdu. Sovyet döneminde yaşayan kadın, Birinci ve İkinci Dünya Şavaşlarına tanık oldu. 1991'de de vatanı Tacikistan'ın bağımsızlığını kazandığını gördü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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