"Dünyanın en yaşlı gazisi"nin oğlundan Barış Pınarı Harekatı'na destek

17.10.2019 16:14

"Dünyanın en yaşlı gazisi" unvanını taşırken 1994'te 110 yaşında yaşamını yitiren Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu dünya barış elçisi Turgut Kaçmaz, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

1912'de Balkan, 1915'te Çanakkale ve 1922'de Kurtuluş Savaşı'na katılarak Conkbayırı'nda gazi olan, Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde gösterdiği kahramanlıkla İstiklal Madalyası'na layık görülen Kaçmaz'ın 83 yaşındaki oğlu Turgut Kaçmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin özellikle son dönemlerde terör örgütüne yönelik başarılı operasyonlara imza attığını söyledi.

Türk milleti için vatan, bayrak ve ezanın namus olduğunu anlatan Kaçmaz, şöyle konuştu:

"Namusumuza uzanan dile izin vermez, bayrağımıza uzanan eli kırarız. Tarih sayfalarına yine Türk askerinin adı altın harflerle yazılacaktır. Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı'nda mazlumların umudu, terörist grupların korkulu rüyası oldu. 1915'te Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale'de, 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum.' diyerek Çanakkale'yi geçilmez yaptı. Çanakkale'de dünyanın yenilmez denilen ordularını yenen dedelerimizin torunları, şu anda Barış Pınarı Harekatı'nı yapıyor. Nasıl yenilmez denilen orduları yendiysek şimdi de bir avuç çapulcuları yok edeceğimizi bütün dünya bilsin. Çanakkale'de yenilmez denilen orduları yendiysek burada da muvaffak olacağımızı bütün dünya bilsin."

Kaçmaz, harekatı ilk başladığı günden itibaren yakından takip ettiğini belirterek, "Dedelerimiz Çanakkale'de aç kaldığı için biz tokuz. Onlar şehit olduğu için biz özgürüz. Bu vatanın her karış toprağında şehit kanı vardır. Böylelikle aziz vatanımız olmuştur. Eskiden düşman İngiliz, Fransız, Yunandı, şuydu buydu. Bugün düşmanlık cahillik, bugün düşman PKK, FETÖ'dür." diye konuştu.

"Tek yürek, tek bilek olduk." diyen Kaçmaz, "Bu vatan, bu ezan, bu bayrak bizim. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde oldukça Çanakkaleler değil, Edirne'den Ardahan'a kadar bir karış toprak bölünmez ve geçilmez. Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan askerlerimize selam gönderiyorum. Orada Mehmetçiğimizin başarılı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Babasının Kestaneci Mahallesi'ndeki mezarı başına giderek dua eden Kaçmaz, Mehmetçik'e destek için asker selamı verdi.

Kaynak: AA