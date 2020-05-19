Dünyanın en yaşlı bilgisayar oyuncusu 90 yaşındaki Mori rekorlar kitabına girdi
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Dünyanın en yaşlı bilgisayar oyuncusu 90 yaşındaki Mori rekorlar kitabına girdi

Japonya'da yaşayan 90 yaşındaki Hamako Mori, 39 yıldır bilgisayar ve konsollarda oyun oynayan en yaşlı bilgisayar oyuncusu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Dünyanın en yaşlı bilgisayar oyuncusu 90 yaşındaki Mori rekorlar kitabına girdi
19.05.2020 11:49 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:50

Japonya'da yaşayan 90 yaşındaki Hamako Mori, 39 yıldır bilgisayar ve konsollarda oyun oynayan en yaşlı bilgisayar oyuncusu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 

Japonya 39 yıldır bilgisayar ve konsollarda oyun oynayan en yaşlı bilgisayar oyuncusu 90 yaşındaki Hamako Mori konuşuyor. Japonya'da, 'Gamer Grandma' (Oyuncu Babaanne) olarak oldukça popüler olan Mori'nin 2015 yılında oluşturduğu YouTube hesabında 250 bin abonesi bulunuyor. Yaklaşık 39 yıldır ara vermeden oyun oynadığını söyleyen 90 yaşındaki Mori, yayınladığı videolarda oyun oynamanın yanında ürünlerin kutu açılışlarını ve incelemelerini de yapıyor. Favori oyununun 'Grand Theft Auto' serisi olduğunu ifade eden Mori, "Bu kadar uzun yıldır yaşadıktan sonra oyun oynamanın doğru seçim olduğunu daha iyi anlıyorum. Hayatımdan gerçekten zevk alıyorum" ifadelerini kullandı.

'GUINNESS REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ'

Oyuncu Babaanne Mori, dünyanın en yaşlı oyuncusu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı. Oyun oynamaya başlama nedenine ilişkin açıklama yapan Mori, "Çok eğlenceli gözüküyordu. Sadece çocuklar oyun oynasaydı adil olmazdı diye düşündüm" dedi ve sadece gençlerin değil yaşlıların da çeşitli platformlarda oyun oynayabileceğini vurguladı.


Kaynak: DHA

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