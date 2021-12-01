Dünyanın en yaşlı ağaçları - 80 bin yaşındaki köklerinden beslenen Pando - Haberler
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Dünyanın en yaşlı ağaçları - 80 bin yaşındaki köklerinden beslenen Pando

AA / Tayfun Coşkun - Haberler | Güncel

Balık Gölü Ulusal Ormanlarında bulunan Pandolardan drone görüntüleri Ormandan detaylar Tek bir kavağın kolonisi konumundaki ağaçlar olarak görülen, büyük bir yeraltı kök sistemine sahip Pando, bilinen en eski canlı organizmalar arasında yer alıyor.

Balık Gölü Ulusal Ormanlarında bulunan Pandolardan drone görüntüleri

Ormandan detaylar Tek bir kavağın kolonisi konumundaki ağaçlar olarak görülen, büyük bir yeraltı kök sistemine sahip Pando, bilinen en eski canlı organizmalar arasında yer alıyor. Canlı kalan kökleri sayesinde ölen ağaçlar sürekli yenileniyor. Pando ağaçlarının bazı kaynaklarda 80.000 yaşında olduğu tahmin ediliyor. ABD'nin Utah eyaletinde bulunan Balık Gölü Ulusal Ormanları da bu ağaçlara ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın en yaşlı ağaçları - 80 bin yaşındaki köklerinden beslenen Pando

Dünyanın en yaşlı ağaçları - 80 bin yaşındaki köklerinden beslenen Pando

Dünyanın en yaşlı ağaçları - 80 bin yaşındaki köklerinden beslenen Pando

AA / Tayfun Coşkun - Son Dakika Haberleri

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