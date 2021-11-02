Dünyanın en ölümcül yılanı ormanda ortaya çıktı! Kendini öyle bir gizliyor ki kimseye görünmüyor

İnsanoğlunun, saldırısından en çok korktuğu hayvanların başında yılan geliyor. Kuzey Amerika'daki bir ormanda görüntülenen yılan ise zehri nedeniyle duyanları bir korkuttu. Ormanda yaprakların arasında kendisini çok iyi gizlemeyi başaran yılanı birçok kişi göremedi.

ZEHRİ DUYANLARI BİLE KORKUTUYOR

"Bakır başlı" olarak bilinen ve ayrıca çift başlı olarak da görülebilen yılan, dünyanın en zehirli yılanları arasında olarak biliniyor. Yılanın tek ısırığı, insanları saniyeler içerisinde öldürme gücüne sahip.

"ORADA YILAN YOK"

Fotoğrafı gören bazı sosyal medya kullanıcıları ise fotoğrafta yılan olmadığını savunuyor. Ancak fotoğrafı paylaşanlar tarafından işaretlenen bölgede, kendisini kamufle etmiş bir yılanın varlığı görülüyor.

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