Dünyanın en eski hayvan resimleri bulundu
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Dünyanın en eski hayvan resimleri bulundu

Endonezya'da bir mağarada avlanma anını sahnelendiren çizimlerin, "dünyanın en eski hayvan resimleri" olduğu öne sürüldü

12.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:16
Dünyanın en eski hayvan resimleri bulundu

Endonezya'da bir mağarada avlanma anını sahnelendiren çizimlerin, "dünyanın en eski hayvan resimleri" olduğu öne sürüldü.


Avustralya'daki 'nin araştırmasına göre, iki yıl önce Sulawesi Adası'nda bir kireçtaşı mağarasında bulunan hayvan figürlerinin, Üst Paleolitik döneme ait en az 44 bin yıllık geçmişe sahip olduğu belirlendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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