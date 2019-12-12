Dünyanın en eski hayvan resimleri bulundu

12.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:16

Endonezya'da bir mağarada avlanma anını sahnelendiren çizimlerin, "dünyanın en eski hayvan resimleri" olduğu öne sürüldü.



Avustralya'daki Griffith Üniversitesi'nin araştırmasına göre, iki yıl önce Sulawesi Adası'nda bir kireçtaşı mağarasında bulunan hayvan figürlerinin, Üst Paleolitik döneme ait en az 44 bin yıllık geçmişe sahip olduğu belirlendi. Euronews.com'da Görüntüle