Son dakika haber... Dünyanın en derin ikinci kanyonunu yüzerek geçtiler.. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı
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Son dakika haber... Dünyanın en derin ikinci kanyonunu yüzerek geçtiler.. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı

İhlas Haber Ajansı / İSMET ŞENTÜRK - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Dünyanın en derin ikinci kanyonunu yüzerek geçtiler.

Dünyanın en derin ikinci kanyonunu yüzerek geçtiler.. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı

Bursalı dağcılar bin 200 metre derinlikteki Valla kanyonunu yüzerek geçti

BURSA - Bursalı 12 dağcı, dünyanın en uzun 2 kanyonu Valla Kanyonu'nu yüzerek geçti. Bin 200 metre derinlikteki 18 kilometrelik kanyonda dev kayaların üzerinden suya atlayan adrenalin tutkunlarının tehlikeli yolculuğu nefesleri kesti.

Batı Karadeniz'in doğal güzelliklerinden Valla Kanyonu, nefes kesen manzarasının yanı sıra yer yer bin 200 metreyi bulan yüksekliğiyle Dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak kabul ediliyor. Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi sınırlarındaki Valla Kanyonu doğa sever adrenalin tutkunu dağcıların da ilgisini çekiyor.

Bursa ve İstanbullu dağcılarından oluşan 12 kişilik gurup dünyanın en derin ikinci kanyonunu yüzerek geçti. O anlar kameralara saniye saniye yansırken dağcıların dev kayaların üzerinden suya atlaması nefesleri kesti. Metrelerce derinlikteki suyu çantalarıyla yüzerek geçen ekip zaman zaman azgın akan şelale ve köpüklerle boğuşmak zorunda kaldı. Suyu aşmanın imkansız olduğu bölgelerde kayalara iple tırmanan dağcılar sık sık ölümle burun buruna gelseler bile pes etmeden 18 kilometrelik adrenalin dolu yolculuğu tamamladı. Dağcı grup daha sonra şehirden ayrıldı.

Son dakika haber... Dünyanın en derin ikinci kanyonunu yüzerek geçtiler.. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı
Son dakika haber... Dünyanın en derin ikinci kanyonunu yüzerek geçtiler.. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı
Son dakika haber... Dünyanın en derin ikinci kanyonunu yüzerek geçtiler.. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı
Son dakika haber... Dünyanın en derin ikinci kanyonunu yüzerek geçtiler.. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMET ŞENTÜRK

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