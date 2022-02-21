Dünyanın en büyük timsahının midesi açıldı, bilim insanları karşılaştıkları tablo yüzünden dakikalarca kendine gelemedi - Haberler
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Dünyanın en büyük timsahının midesi açıldı, bilim insanları karşılaştıkları tablo yüzünden dakikalarca kendine gelemedi

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Dünyanın en büyük timsahının midesi açıldı, bilim insanları karşılaştıkları tablo yüzünden dakikalarca kendine gelemedi

Filipinler'de keşfedilen ve 93 milyon yıllık olduğu belirlenen timsahın midesi açıldı. Bilim insanları, timsahın midesinde yavrusunu görmeleri nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı. Hayvanın, kendi yavrusunu yediği belirtildi.

Filipinler'de dünyanın en büyük timsahı olduğu belirtilen timsah üzerindeki araştırmalarda dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Timsahın nasıl beslendiğini belirlemek isteyen bilim insanları, 2.5 metre boyundaki hayvanın karnını açtıklarında korkunç bir tabloyla karşılaştı. Çünkü hayvan, karnını doyurmak için kendi yavrusunu yemişti.

"TAVUK KEMİĞİNDEN TESPİT ETTİK"

Çalışmanın yazarları arasında yer alan bilim insanı Joseph Bevitt, "Bölgede tarama yaptığımız sırada ışınlarda bir tavuk kemiği göründü. Bunun kesinlikle bir timsah olduğunu düşündüm ve sezilerim de doğru çıktı. Bu timsah hem boyu hem de dişleri nedeniyle dünyanın en büyük timsahı" ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük timsahının midesi açıldı, bilim insanları karşılaştıkları tablo yüzünden dakikalarca kendisine gelemedi

BUGÜNE KADAR BAKTERİLER KORUMUŞ

Bilim insanları, 93 milyon yıllık olduğu belirtilen timsah fosilinin bugüne kadar nasıl geldiğine ilişkin de bilgi verdi. Buna göre timsahın, ölümünün ardından kayalık bir alanda kaldığı ve bu alanda oluşan bakterilerin, timsahın vücut yapısının bozulmasını engellediği ifade edildi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Bilim İnsanı, Dünya, Haberler

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