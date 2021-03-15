Dünyanın en büyük görev tabancası ailesi: Canik TP

Samsun Yurt Savunma (SYS), Canik markasıyla dünyanın en kapsamlı görev tabancası ailesini üretiyor.

Vatan savunmasından kişisel savunmaya, eğitimden spora her görevin altından başarıyla kalkan Canik TP9, Samsun Yurt Savunma'nın ihracatta da sürükleyici gücü oldu. Özgün Yerli Tabanca Projesi kapsamında geliştirilen METE serisi, güvenlik ve kolluk kuvvetlerinin tercihi olurken, eğitim tabancaları ise temel nişancılık, taktik nişancılık, yakın muharebe eğitimi ya da mekanik eğitim gibi farklı eğitim ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Hafif silahtaki üretim gücünü dünyaya ispat eden SYS, Canik markasıyla 1,2 dakikada bir silah üretiyor. Hafif silah kategorisinde dünyanın en büyük 7'inci üreticisi olan SYS, Samsun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerinde ürettiği tabancaların yüzde 95'ini Amerika başta olmak üzere dünyanın 45 ülkesine ihraç ediyor. SYS'nin ihracatta amiral gemisi ise Canik'in TP9 ürün ailesi oldu. Dünyanın en kapsamlı görev tabancası ailesi olan TP9, güvenlik güçlerinden sivillere, müsabaka atıcılarından kişisel güvenliğini sağlamak isteyenlere kadar tüm kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek çözümler sunuyor.

Farklı aksesuarlara uyumlu

SYS, TP9 ürün ailesini; modülerliği, üzerine pek çok aksesuar takılabiliyor oluşu ve aile üyelerinin tamamının aynı kontrol ve ara yüzlere sahip olması yönüyle bir tabancanın ötesinde, "platform" olarak nitelendiriyor. TP ailesi; 9x19 mm ve 40 S&W gibi popüler kalibrelerdeki fişekleri kullanan, iğne ateşlemeli, yarı otomatik polimer gövdeli bir tabanca platformu. Bu özel platformu içinde farklı ihtiyaçlara yönelik olarak geliştirilen farklı ebatlarda, ağırlıkta ve kapasitelerde tabancalar bulunsa da, bu tabancaların hepsinde atıcının performansını artıracak pek çok özellik standart olarak bulunuyor.

4 ana sınıf, 20'den fazla model

Parçaları birbirleri ile yüzde 80 uyumlu olan dünyanın en büyük görev tabancası ailesi olan TP ve METE serisi platformlarda 20'den fazla model bulunuyor. Farklı aksesuarlarla uyumlu olacak şekilde tasarlanan TP ve METE modellerinde patentli bir tetik mekanizması bulunuyor. Pazardaki gelişen ve değişen ihtiyaçlara göre her yıl TP ve METE ailelerine yeni modeller ekleniyor. Canik'te yer alan tüm tabancalar kullanım amacına göre dört ana sınıfa ayrılırken, kolluk ve askeri birimlerin kullanımı için tasarlanmış olan METE serisi en çok rağbet gören modellerin başında geliyor.

O, özgün bir yerli tabanca

Bugüne kadar ürettiği silahlar dünyanın önde gelen ordularının ve güvenlik güçlerinin envanterine giren ve dünyanın önde gelen hafif silah tedarikçilerinden biri olan SYS, Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) tarafından 2016'dan bu yana yürütülmekte olan 'Özgün Yerli Tabanca Projesi'nin iki üreticisinden biri olarak seçilerek başarısını kanıtladı. Proje kapsamında METE serisini geliştiren ve bu model için seri üretim anlaşmasını Kasım 2018'te imzalayan ilk firma olan SYS'nin ürettiği tabancalar, Türkiye'deki Polis Özel Harekat, Jandarma Özel Harekat, Deniz Kuvvetleri Amfibi Komutanlığı gibi Türkiye'nin en kritik birimleri tarafından kullanılıyor. METE serisinin gördüğü yoğun ilginin ihracatta da karşılık bulması ile başta Amerika olmak üzere, dünyanın farklı ülkelerine de ihraç etmeye başladı. Canik METE serisi modellerin farklı boylardaki 5 versiyonundan oluşuyor. Namlu uzunlukları 91.5 ila 146 mm arasında değişen bu tabancaların toplam boyları ise 170 ila 225 mm aralığında. METE tabancalar, 12 ila 20 fişek aralığında değişen şarjör kapasitelerine sahipler.

Eğitim TP'den sorulur

TP'nin muhabere şartlarını en iyi şekilde simüle eden eğitim tabancaları ise; temel nişancılık, taktik nişancılık, yakın muharebe eğitimi ya da mekanik eğitim gibi farklı eğitim ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu ürün ailesi içerisinde; FX Simunition kitleri, talim tabancası, manevra tabancası ve kesit görünüşlü tabanca yer alıyor. Canik eğitim tabancalarının tamamını dönüşüm kiti (kapak, namlu ve irca yayı) ve komple tabanca (gövde, kapak, namlu, irca yayı ve şarjör) olarak kullanıcıların hizmetine sunuyor.

General Dynamics OTS tarafından, TP9 ve METE serisi tabancalar için özel olarak üretilen FX Simunition kitleri, tabancaların boyalı FX mühimmatını güvenli şekilde ateşlemesini mümkün kılıyor. Bu sayede kullanıcı, taktik eğitimler sırasında kendi tabancasını en güvenli ve en gerçekçi şekilde kullanırken, tabancanın tüm aksesuarlarından da yararlanabiliyor.

Öğrenciler de aktörler de kullanıyor

Canik'in eğitim tabancaları, METE serisi tabancalar ile boyut, ağırlık ve hareketli parçalar açısından birebir benzeşmesine rağmen gerçek fişek ateşlemeleri mümkün değil. Bu nedenle göğüs göğüse muharebe, yakın dövüş eğitimleri, askeri okul ve polis okullarındaki öğrencilerin günlük hayatta silah taşıma disiplinine sahip olmalarında ve güvenli kuru tetik çalışmalarına imkan sağlıyor. Sadece manevra fişeği (9X19 blank fişek) ateşlemek üzere tasarlanan TP9 manevra tabancası ise güvenlik güçlerinin yanı sıra aksiyon filmleri çeken yapımcılar tarafından tercih edilirken, serinin tüm tabanca modelleri için üretilebilen kesit görünüşlü tabancalar ise tabancaların iç çalışma mekanizmalarını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bu özellikleri ile silahçı eğitimi alan bakımcılar için ideal bir platform olarak öne çıkıyorlar.

Hedefi 12'den vuruyor

Canik TP9'un müsabaka ve spor atıcılığa yönelik tabancaları da büyük ilgi görüyor. Kutusundan çıktığı gibi hiçbir özel eklenti yapmadan müsabakaya girebilecek şekilde tasarlanan bu tabancalar, sporcunun ihtiyaçları doğrultusunda modifiye edilebiliyor. Parçaları birbirine rahatlıkla takılabilen TP9 spor tabancaları, kullanıcılarına efektif maliyet yönetimi sağladığı için de çok tercih ediliyor. TP9'un diğer modellerine göre daha uzun namlu ve geliştirilmiş tetik sistemi bulunan bu ürün ailesinde SFL, SFx ve SFx Mod.2 modelleri yer alıyor. Canik'in müsabaka takımının kaptanı Nils Jonasson'ın, çeşitli yarışmalarda TP9 SFx ile elde ettiği başarılar ve 2019 ve 2020 yılında dünyanın en iyi üçüncü atıcısı olarak seçilmesi, Canik'in müsabaka modellerinin performansının en iyi göstergesi.

Kişisel ihtiyaçlara yanıt veriyor

Kişisel savunmada değişen ihtiyaçlara Canik, kişisel savunma tabancaları ile cevap veriyor. Çok sayıda alt modeli bulunan bu tabancalar, kişisel savunma için ideal kalibre olan 9x19 mm'lik mermi ateşleyecek ve düşük geri tepmeye sahip olacak şekilde tasarlanmış durumda. Üzerlerine takılabilen farklı aksesuarlar ile kişiselleştirilmeyi bir adım daha ileri götüren bu modeller, ergonomik bir tasarıma ve yüksek şarjör kapasitesine sahipken, yarı aydınlık koşullarda nişan almaya uygun nişangahlar ile birlikte kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş.,(SYS), devlet öncülüğünde başlatılan Doğu Karadeniz Silah Projesi'nin Samsun ayağının temsilcisi olarak 1998 yılında kuruldu. Aradan geçen 23 yılda SYS; Canik markasıyla silah, silah aksesuarları, silah sistem tasarımı ve üretimi konusunda Türk savunma sanayinin önemli kuruluşlarından biri haline geldi. Merkezi İstanbul'da bulunan SYS, Samsun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki toplam 40 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu üç tesisinde 750 çalışanı ile üretimini sürdürüyor. Kayseri ve Elazığ'da birçok sanayi yatırımına imza atan Aral ailesi tarafından yönetilen SYS, hafif silah pazarında Canik markasıyla adını dünyaya duyurdu. Yıllık 350 bin adet silah üreten SYS; 1.2 dakikada 1 silah üretiyor. Üretiminin yüzde 95'ini 45 ülkeye ihraç eden firmanın yıllık ihracatı 120 milyon doları buluyor. 2010 yılından beri ABD'deki faaliyetlerini, Century Arms ile ortak olarak kurduğu CANIKUSA firması üzerinden yürüten SYS; 2020 yılında Amerika'ya en çok tabanca ihraç eden dördüncü firma oldu. Özgün Yerli Tabanca'dan milli uçaksavar üretimine kadar birçok yerli ve milli savunma sanayi projesinin partneri olan SYS, dünya çapında bir savunma sanayi şirketi olmak için çalışmalarını sürdürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı