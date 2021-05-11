Dünyada son 20 yılda Fransa'dan daha büyük alanda yeniden orman yetişti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünyada son 20 yılda Fransa'dan daha büyük alanda yeniden orman yetişti

Dünyada son 20 yılda Fransa'dan daha büyük alanda yeniden orman yetişti
Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz - Haberler | Güncel

Dünyada 2000 yılından bu yana Fransa'nın yüzölçümünden daha büyük bir alanda yeniden orman yetiştiği bildirildi.

Dünyada 2000 yılından bu yana Fransa'nın yüzölçümünden daha büyük bir alanda yeniden orman yetiştiği bildirildi.

Yaban Hayatı Koruma Derneği (Wildlife Conservation Society), Dünya Doğayı Koruma Vakfı (World Wide Fund for Nature) ve Uluslararası Kuş Yaşamı Derneğinin (BirdLife International) ortak girişimi Trilyon Ağaç Kampanyası'nın (Trillion Trees) yürüttüğü araştırma, 2000-2020 yıllarında 59 milyon hektar ormanın yeniden yetiştiğini ortaya koydu.

En büyük başarı hikayelerinden birinin Brezilya'da Atlas Ormanları'nda yazıldığı, burada 2000 yılından bu yana yeniden yetişen ormanlık alanın, aşağı yukarı Hollanda'nın yüzölçümü kadar yani 4,2 milyon hektar olduğu belirtildi.

Ormanların korunması yönündeki planlı projeler, daha sorumlu endüstri uygulamaları ve şehre artan göç dahil diğer faktörlerin bu başarıya katkı sağladığı ifade edildi.

Moğolistan'ın kuzey kırsalında kutup altı ormanlarında bu rakamın, WWF'nin çalışmaları ve hükümetin koruma altındaki bölgeler konusundaki artan vurgusu sayesinde 1,2 milyon hektar olarak kaydedildi.

Yeniden orman yetişen bölgeler arasında ayrıca Orta Afrika ve Kanada'nın kutup altı ormanlarının öne çıktığı görüldü.

İki yıl süren araştırmada en az 30 yıllık uydu görüntülerinin incelendi, 29 ülkede 100'den fazla bölge hakkında temel bilgi sahibi uzmanlarla çalışıldı.

59 milyon hektar ormanlık alanın, ABD'nin yıllık emisyonundan fazla, bir diğer deyişle 5,9 milyar ton karbondioksiti muhafaza etme potansiyeline sahip olduğuna işaret eden uzmanlar, hala her yıl milyonlarca hektar ormanın yok olduğuna dikkati çekti.

Trilyon Ağaç Kampanyası'nın İcra Direktörü John Lotspeich, "Bu harita gezegenin iyiliği için çevreciler, siyasiler ve fon sağlayanların, ormanlık alanın artırılmasında birlikte çalışabileceğimiz çeşitli yollar olduğunu daha iyi anlamaları açısından değerli bir araç." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ali Babacan İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Pınar Altuğ Caner Cindoruk Barış Murat Yağcı
Spor Muslera Fatih Terim Burak Yılmaz Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dünyada son 20 yılda Fransa'dan daha büyük alanda yeniden orman yetişti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 15:52:40. #1.14#

title