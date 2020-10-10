Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 28 milyonu geçti
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Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 28 milyonu geçti

10.10.2020 22:05 | Son Güncelleme: 10.10.2020 22:08
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 28 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 28 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 28 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son bilgilere göre, dünyada virüs bulaşan 28 milyon 15 bin 399 kişi iyileşti.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke, Hindistan (6 milyon 46 bin 28), ABD (5 milyon 74 bin 529), Brezilya (4 milyon 433 bin 595), Rusya (1 milyon 16 bin 202) ve Kolombiya (780 bin 547) olarak sıralandı.

Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 293 bin 145 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 37 milyon 322 bin 241'e ulaşırken, 1 milyon 75 bin 432 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Ulucak

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